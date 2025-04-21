Gaziantep FK, Hakem Kararlarını Eleştirdi - Son Dakika
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Spor

Gaziantep FK, Hakem Kararlarını Eleştirdi

Başkan Yılmaz, Başakşehir maçındaki hakem kararlarını ağır bir dille eleştirdi ve adalet talep etti.

21.04.2025 15:55
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Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında dün RAMS Başakşehir ile yaptıkları maçtaki hakem kararlarını eleştirdi.

Yılmaz, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Türk futbolu adına utanç dolu bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını ve hedefleri yolunda ağır yara aldıklarını belirtti.

Mücadelelerinin ligin son düdüğü çalana kadar süreceğini ifade eden Yılmaz, Başakşehir karşısında futbolcularının ellerinden gelen her şeyi yapmalarına rağmen çalınan ve çalınmayan düdüklerle puanlarının ellerinden alındığını savunarak, şunları kaydetti:

"Başakşehir ülkemizin en güçlü takımlarından biri. Bizler de bu sezon bir hikaye yazıyoruz ve her zaman elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Yine futbolcularımızın üstün gayretiyle geçen karşılaşmada, özellikle Zorbay Küçük, VAR hakemi İspanyol Mera Escuderos ve dördüncü hakem Alpaslan Şen bizlere bir tiyatro izletti. İlk olarak bize ve tüm Türkiye'ye göre penaltı olmayan bir pozisyonda, Ogün'ün hareketine penaltı kararı verdiler. Maçın sonunda ise tüm hakem yorumcularının ve futbolseverlerin ortak görüşü 'çok net penaltı' olan pozisyonda oyunu devam ettirip yaptıkları hatanın üzerine Kozlowski'yi bir de kırmızı kartla cezalandırdılar. Kısacası bu hakem triosu el ele verdi ve skoru belirledi."

"Art niyetli hakem"

Gaziantep'in Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Tüm Gaziantep yıllar sonra bir Avrupa hayaliyle bizleri her zaman destekliyor. Bizler de bu sorumlulukla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ama bizce bir art niyetli hakem çıkıyor ve tüm emeğimizi adeta gasp ediyor. Bu şehrin, bizlerin ve futbolcularımızın hakkı bu isimlere helal değildir. Bir daha da bu isimlerle Gaziantep şehrinin adının yan yana geçmesini bile istemiyoruz. Göreve geldiğim günden bu yana bir kez hakem hakkında olumsuz konuşmadım. Her zaman bizim evlatlarımıza sahip çıkalım diye konuştum. Bunları da söylerken ayrıcalık değil adalet bekledim. Ama ne yazık ki hiçbir karşılığı yine yok. Bizi şampiyon olan da küme düşen de ilgilendirmiyor. Kendi işimize bakıyoruz, başkaları gibi 'KÜÇÜK' hesaplar yapmadık, yapmayacağız da."

Teknik direktör Selçuk İnan'a kırmızı kart verilmesini "ayıp" diye nitelendiren Yılmaz, açıklamasını şöyle noktaladı:

"Selçuk İnan, Türk futbolunda her zaman karakteriyle, duruşuyla ve kişiliğiyle damga vurmuş bir isimdir. Kendisi bu camiada görebileceğiniz en efendi ve saygıdeğer insanların başında geliyor. Ancak öyle art niyetli düdük çalan bir hakem vardı ki 'Yazıklar olsun hocam' dedi diye kırmızı kartla hocamızı cezalandırdı. Rakip takım teknik adamı, maç sırasında 'Hocam ne yapıyorsunuz? Adam size ne dedi, böyle nasıl görev yapalım? Uyar, olmadı sarı kart ver ama kırmızı kart nedir?' diyerek serzenişte bulundu. Biz kendi değerlerimize sahip çıkalım dedikçe onlar gücünün kendi evlatlarına yeteceğini düşünerek bir camianın kaderiyle oynuyorlar. Tekrar sormak istiyorum, Türkiye'de 'Yazıklar olsun' diyerek bir kez sarı kart dahi gören bir teknik direktör olmuş mu? Bu konuda TFF'ye de çağrıda bulunmak istiyorum, bu kırmızı kart bizim için yok hükmündedir ve hocamızın da kesinlikle ceza almamasını bekliyoruz. Yanlış yapanlar bu defa ödüllendirilmemeli ve bunun bedelini hocamız değil, onlar ödemeli. Bize sahada bu bedeli zaten üç puanımızı alarak ödettiler. Şimdi federasyonumuzun alacağı kararların takipçisi olacağız. Ayrıca verilmeyen penaltı pozisyonumuzla ilgili VAR kayıtlarının da kamuoyu ile paylaşılmasını bekliyoruz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, Hakem Kararlarını Eleştirdi - Son Dakika

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