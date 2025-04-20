Gaziantep FK: Hakem Maçı Katletti! - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gaziantep FK: Hakem Maçı Katletti!

Başkan Yılmaz, Zorbay Küçük'ün hakem yönetimini sert eleştirerek mücadelede hakem hatasına dikkat çekti.

20.04.2025 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'de başkan Memik Yılmaz, hakem Zorbay Küçük'ün verdiği kararlarla maçı katlettiğini savundu.

Başkan Yılmaz, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Müsabakadaki yönetimi nedeniyle hakem Zorbay Küçük'e sert eleştirilerde bulunan Memik Yılmaz, "Türk futbolu adına endişe duymaya başlıyorum. Bir başkanın, yöneticinin ve hocanın her maç sonrasında çıkıp serzenişte bulunmasını en çok kınayan insanlarından biriyim. Bu futbol. Birileri hata yapıp birileri yenilecek ama bariz bir şekilde hakem hatasıyla karşı karşıya kaldığımız için üzgünüz. İyi bir mücadele oldu. Ancak konuşmadan edemiyorsun. İnsanın bu kadar canı yakılmaz. Zorluklarla bir takım kurup Türk futbolunu bir adım ileriye götürmek için mücadele ederken, ne olduğu bilinmeyen bir hakem tarafından bir maç katledilmez." ifadelerini kullandı.

Hakem hataları nedeniyle haklarının yenmesinin üzüntü verici olduğunu dile getiren Başkan Yılmaz, "Gaziantep, Türkiye'nin 6. büyük şehri. Gaziantep halkının bu kadar hakkının yenmemesi lazım. Zorbay Bey'in sayesinde mesajımızı aldık. 'Siz yoksunuz, siz kimsiniz ki gelip buralarda futbol oynuyorsunuz'. Bunları söylerken Türk futbolu adına utanıyorum. Yazık, günah. Ne yaptı hoca sana uyarmadan gelip kırmızı kart veriyorsun. Sana FIFA kokartını nasıl vermişler, çok merak ediyorum. Sezon başından beri Türk futbolunu Türk hakemlerin yönetmesinin gerektiğini dile getiren kulübüz. Yine Türk hakemlerine güveniyoruz. Ancak ne olur bariz bir şekilde gözümüze soka soka bunları yapmasınlar. Sağ olsun Zorbay Bey bize güzel bir mesaj verdi, 'haddini bilin.' Biz de bundan sonra haddimizi biliriz inşallah." şeklinde görüş belirtti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Zorbay Küçük, Gaziantep FK, Başakşehir, Gaziantep, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK: Hakem Maçı Katletti! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak Birinde KPSS şartı da yok İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak! Birinde KPSS şartı da yok
Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti
Fidan Gül’ün ifadesi ortalığı karıştırdı Tutuklu başkandan jet açıklama Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama
Bir il daha demiryoluna kavuşuyor Bir il daha demiryoluna kavuşuyor
Karsu anne oldu İşte bebeğine verdiği isim Karsu anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim
Ekipler bile şaşırdı Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı Ekipler bile şaşırdı! Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı
Eskişehir’de kayda alındı Sokak düğününde skandal görüntü Eskişehir'de kayda alındı! Sokak düğününde skandal görüntü
Fenerbahçe’de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız
Bakanlık bir markayı daha ifşa etti Satılması artık yasak Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak

21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
19:52 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü İşte saldırının görüntüleri Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri
18:19 Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
17:17 Kardeşi Sırrı Süreyya Önder’in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor Kardeşi Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor
14:41 Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis’i azarladı Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis'i azarladı
14:36 Arda Güler son sırada Real Madrid’i karıştıracak liste açıklandı Arda Güler son sırada! Real Madrid'i karıştıracak liste açıklandı
14:35 Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ’ın ifadesi ortaya çıktı Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı
14:31 Trafik kazası geçiren Berk Atan’ın sağlık durumu hakkında yeni haber Trafik kazası geçiren Berk Atan'ın sağlık durumu hakkında yeni haber
14:17 Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
13:57 Zirai don hangi ürünleri vurdu Bakan Yumaklı ’’İlk kez açıklıyorum’’ diyerek tek tek saydı Zirai don hangi ürünleri vurdu? Bakan Yumaklı ''İlk kez açıklıyorum'' diyerek tek tek saydı
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 21:37:50. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep FK: Hakem Maçı Katletti! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement