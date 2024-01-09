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Gaziantep FK, Hatayspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Gaziantep FK, Hatayspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Marius Sumudica'nın rahatsızlığından dolayı katılamadığı antrenman, antrenör Cristian Petre yönetiminde gerçekleştirildi. Kırmızı-siyahlı ekip, maçın oynanacağı Mersin'e kara yoluyla giderek kampa girecek.

Gaziantep FK, Hatayspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
09.01.2024 - 14:19,
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica'nın rahatsızlığından dolayı katılamadığı antrenman, antrenör Cristian Petre yönetiminde yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve 5'e 2 çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde maçın son taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, kara yoluyla maçın oynanacağı Mersin'e giderek kampa girecek.

Kaynak: AA
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