Gaziantep FK, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

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Gaziantep FK, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZAİNTEP, - GAZİANTEP Futbol Kulübü'nün önemli oyuncularından Deian Sorescu ve Christopher Lungoyi, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Hatayspor ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 12'nci haftasında Mersin'de oynayacağı Hatayspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalar ve çift kale maç ile son buldu. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantep FK'lı oyunculardan Deian Sorescu ve Christopher Lungoyi açıklamalarda bulundu.

'ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR'

Sorescu, takımın son 4 maçtır yenilmediğini ve galibiyetin takımı, taraftarı ve tüm şehri çok mutlu ettiğini ifade ederek, bunu görmenin de kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Hatayspor maçının zor geçeceğini ifade eden Sorescu,"Kaybetmemek her zaman iyidir. Biz de 4 maçtır kaybetmiyoruz. Bu harika bir durum değil ama çok iyi olduğunu düşünüyorum. Kazandığımız zaman takım, taraftar, camia yani herkes çok mutlu oluyor. Bizim daha da iyi olmak için odaklanmamız gerekiyor. Çünkü lig henüz bitmiş değil. Geçen sezon yaşadığımız küme düşme tehlikesini tekrar yaşamak istemiyoruz. Kendi adıma da gollerimi atmaya devam etmek ve takıma katkı sağlamak istiyorum. Takım kazandığı zaman ben daha mutlu oluyorum. Geçen yıl burada harika bir 5 ay geçirdim. Herkes bana değerli hissettirdi. Burayı tekrar tercih etmemin sebebi de buydu. Zor bir maç bizi bekliyor. Hatayspor maçına iyi bir şekilde odaklanmamız ve konsantre olmamız lazım. Deplasmanda puanlar için iyi bir şekilde mücadele etmemiz lazım" dedi.

LUNGOYİ: KRİTİK BİR MAÇ OLACAK

Lungoyi ise takıma sezon başında dahil olduğunu ve bir müddet adaptasyon sorunu yaşadığını ifade ederek, son haftalarda attığı gollerle destek olduğu için mutlu olduğunu kaydetti.

Performansını maç maç arttırdığını belirten Lungoyi, "Buraya entegre olmak gerçekten kolay değildi. Benim için yeni bir lig, yeni bir ülke, yeni bir takım ama takımımız da yeniydi. Maç maç performansımı arttırdım. Hatayspor maçı bizim için gerçekten çok kritik bir maç. En iyimizi vermemiz gereken bir maç oynayacağız. Evimizde 2 maç kazandık ama şimdi deplasmanda da kazanma zamanı diye düşünüyorum. Son 2 galibiyeti perçinlemek için dışarıda da kazanmamız gerekiyor. Önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Gol fırsatı da gelirse tekrardan gol atarım. Hocamız beni uzun zamandır tanıyordu. Bireysel olarak da uzun zamandır görüşüyorduk. Selçuk hoca benim için ve kariyerim için gerçekten önemli. Benim kariyer basamaklarını tırmanmam için en önemli hoca diyebilirim" diye konuştu.