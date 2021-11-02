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Gaziantep FK, Maxim'in sözleşmesini uzattı - Son Dakika

Gaziantep FK, Maxim'in sözleşmesini uzattı

02.11.2021 20:35
Gaziantep FK, Maxim'in sözleşmesini uzattı

Spor Toto Süper Lig ekibi Gaziantep FK, iç transferde Alexandru Maxim ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Gaziantep FK, iç transferde Alexandru Maxim ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Alexandru Maxim, kendisini yeniden kırmızı-siyahlı ekibe dahil eden bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde kulüp başkanı Cevdet Akınal ile yöneticiler Mehmet Ali Şimşek, Mesut Akın ve Emrah Özdağlı da hazır bulundu.

Açıklamada, "Oyuncumuz Alexandru Maxim'i bir kez daha tebrik ediyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gaziantep FK, Maxim'in sözleşmesini uzattı
Gaziantep FK, Maxim'in sözleşmesini uzattı
Gaziantep FK, Maxim'in sözleşmesini uzattı

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Maxim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Maxim'in sözleşmesini uzattı - Son Dakika Spor


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