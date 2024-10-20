Gaziantep FK'nın Galibiyet Hasreti 7 Maça Çıktı - Son Dakika
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Spor

Gaziantep FK'nın Galibiyet Hasreti 7 Maça Çıktı

Gaziantep FK, Kayserispor ile 2-2 berabere kalarak 7 maçtır galip gelemedi. Selçuk İnan cezasını tamamladı.

20.10.2024 13:46
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Sezona deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenerek başlayan Gaziantep ekibi, daha sonra Samsunspor'a 1-0, Galatasaray'a 3-1, Net Global Sivasspor'a 3-2 ve ikas Eyüpspor'a 3-2 yenilirken Trabzonspor ile 0-0, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar, bir haftayı da bay geçti.

Dün deplasmanda Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Güneydoğu Anadolu temsilcisinin galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Geride kalan haftalarda 6 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 9 kez havalandırdı, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

Selçuk İnan cezasını tamamladı

Ligin 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen ve 1 maç ceza verilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, Bellona Kayserispor karşılaşmasında takımını yalnız bıraktı.

Cezasını tamamlayan genç teknik adam, ligin 10. haftasında iç sahada oynanacak TÜMOSAN Konyaspor karşısında takımın başında olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK'nın Galibiyet Hasreti 7 Maça Çıktı - Son Dakika

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