Gaziantep FK'nın Kadro Değişimi - Son Dakika
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Gaziantep FK'nın Kadro Değişimi

Gaziantep FK\'nın Kadro Değişimi

Gaziantep FK, 2023-2024 transfer döneminde 17 transfer yapıp 17 futbolcuyla yollarını ayırdı.

14.09.2024 14:23
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Gaziantep Futbol Kulübü, 2023-2024 yaz transfer döneminde 17 transfer yaparken, 17 futbolcu ile de yollarını ayırdı. Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep ekibi geçtiğimiz yıllardaki kadrosunu yenileyerek kabuk değiştirdi.

Transfer döneminde takımlar kadrolarına önemli isimler katarken, ligde en çok transfer yapan takım ise Gaziantep Futbol Kulübü oldu. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK, 2023-2024 yaz transfer döneminde 17 yeni transfer yaparken kadrosunda bulunan 17 futbolcu ile de yollarını ayırdı.

17 yeni transferle kabuk değiştirdi

Gaziantep ekibi yaz transfer döneminde kadrosuna; Deian Sorescu, Ogün Özçiçek, Cyril Mandouki, Sokratis Dioudis, Badou Ndiaye, Godfrey Stephen, Enric Saborit, Eren Erdoğan, Quentin Daubin, Emre Taşdemir, Christopher Lungoyi, Kacper Kozlowski, Ali Mevran Ablak, Kenan Kodro, David Okereke, Bruno Viana ve Halil Dervişoğlu'nu dahil etti ve 17 transferle en çok transfer yapan takım oldu.

17 futbolcu ile yollar ayrıldı

Yaptığı yeni transfer kadar yollarını ayırdığı oyuncularla da dikkat çeken Gaziantep ekibi, toplam 17 futbolcu ile de yollarını ayırarak adeta kabuk değiştirdi. Gaziantep FK'da yaz transfer döneminde Junior Morais, Papy Djilobodji, Nicolas N'Koulou, Ulaş Zengin, Janio Bikel, Marko Jevtovic, Jamiro Monteiro, Lazar Markovic, Bryan Acosta, Max Gradel, Florin Nita, Aliou Badji, Denis Drgu, Batuhan Şen, Onur Başyiğit, Berke Gürbüz ve Luka Stankovski ile vedalaştı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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