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Gaziantep FK, Pendikspor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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Gaziantep FK, Pendikspor ile 2-2 berabere kaldı

Gaziantep FK, Süper Lig'in 19. haftasında Pendikspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Draguş ve Ogün Özçiçek'in golleriyle öne geçen Gaziantep FK, Erdem Özgenç ve Erencan Yardımcı'nın golleriyle beraberliği sağladı.

Gaziantep FK, Pendikspor ile 2-2 berabere kaldı
05.01.2024 - 19:14,  Güncelleme: 19:16
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STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Kerem Ersoy, Alpaslan Şen

GAZİANTEP FK: Nita - Djilobodji, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek (Dk. 81 Oğulcan Çağlayan), Jevtovic, M'Bakata, Markovic (Dk. 66 Furkan Soyalp), Maxim (Dk. 84 Riascos), Draguş

PENDİKSPOR: Erdem Canpolat - Serkan Asan (Dk. 65 Erdem Özgenç), Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Sequeira, Lusamba, Midtsjö, Gökcan Kaya (Dk. 89 Diaby), Halil Akbunar, Emre Taşdemir (Dk. 65 Kappel), Erencan Yardımcı

GOLLER: Dk. 12 Draguş, Dk. 49 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Dk. 77 (P) Erdem Özgenç, Dk. 80 Erencan Yardımcı (Pendikspor)

SARI KARTLAR: Marius Sumudica (Teknik Direktör), Ogün Özçiçek, Djilobodji (Gaziantep FK), Sequeira, Lusamba, Çekiçi (Yedek Kulübesinde), Gökcan Kaya, Alpaslan Öztürk, Midtsjö (Pendikspor)

Gaziantep FK, Süper Lig'in 19'uncu hafta karşılaşmasında Pendikspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

12'nci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Mustafa Eskihellaç'ın yerden pasına gelişine vuran Draguş'un şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

42'nci dakikada orta alandan gelişen Pendikspor atağında Sequeira'nın aşırtma pasında topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunu kaleci Nita çıkardı.

İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

49'uncu dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim topa dokunarak yerde kaldı. Hakemin devam kararının ardından ceza sahası dışında topu önünde bulan Ogün Özçiçek'in gelişine sol ayağıyla yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

74'üncü dakikada sol kanattan gelişen Pendikspor atağında Halil Akbunar'ın pasında topla buluşan Kappel, Djilobodji'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

77'nci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Erdem Özgenç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

80'inci dakikada sağ kanattan gelişen Pendikspor atağında topu sürükleyen Gökcan Kaya'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Erencan'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

85'inci dakikada savunmadan atılan topla ceza sahası içerisinde buluşan Halil Akbunar'ın aşırtma vuruşunu Djilobodji çizgiden çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Gaziantep FK, Pendikspor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika


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