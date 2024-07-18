Gaziantep FK, Şanlıurfaspor'u 2-0 Mağlup Etti

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Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Gaziantep FK, bu kapsamda karşı karşıya geldiği Trendyol 1. Ligi ekibi Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesindeki Esentepe mevkinde sürdüren Gaziantep FK, hazırlık maçında Karacasu'da kamp yapan Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi. Gerede'de Gaziantep ekibinin kamp yaptığı otelin antrenman sahasında oynanan müsabakada Gaziantep FK, rakibini 2-0 mağlup etti. Kırmızı-siyahlıların gollerini 3. dakikada İlker Karakaş, 60. dakikada ise Furkan Soyalp kaydetti.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Şanlıurfaspor Teknik Direktör Erkan Sözeri, "İlk hazırlık maçını oynadık. Güzel bir hazırlık maçı oldu. Eksiklerimizi gördük, iyi yaptığımız işleri gördük. Bunun analizi yapacağız" dedi. - BOLU