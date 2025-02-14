Gaziantep FK, Sivasspor Maçına Odaklandı - Son Dakika
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Gaziantep FK, Sivasspor Maçına Odaklandı

Gaziantep FK, Sivasspor Maçına Odaklandı

Selçuk İnan, Sivasspor maçı için galibiyet hedeflediklerini belirtti. Takım hazır durumda.

14.02.2025 12:47
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahalarında Net Global Sivasspor ile yapacakları maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Selçuk İnan, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her maçın zor olduğunu söyledi.

Geçen haftayı maç yapmadan geçirdiklerini hatırlatan İnan, şunları kaydetti:

"Kendi sahamızda taraftarımızla iyi bir seri yakalamıştık. Güçlü bir oyunla maçları kazanmasını bildik. Galatasaray maçı bir kaza gibi oldu bizim için, maçı kazanabilirdik ama olmadı. Geçmişle yaşamıyoruz, şu an Sivasspor maçı çok önemli. Evimizde, seyircimiz önünde oynayacağımız bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. İyi bir hafta geçirdik, her şeyiyle hazırız. İnşallah oyuncular performanslarını sahaya yansıtır ve maçı kazanan taraf oluruz."

Genç teknik adam, transfer çalışmalarıyla ilgili, "İlk yarıda önemli oyuncuları uzun süre kaybettik, özellikle defans oyuncularını. Kolay olmuyor buralara transfer yapabilmek ama yaptık. Transferler oldu, yollarımızı ayırdıklarımız oldu. Gidenlere teşekkür ediyorum, futbol profesyonel bir oyun. Yeni arkadaşlarımız geldi, Semih de bunlardan biri. Diğerleri gibi önemli bir oyuncu, önemli bir karakter. İnşallah bize faydası olur ve ligi iyi bir yerde bitiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'de her maçın zor olduğunu aktaran İnan, "İlk yarı maçları oynarken biraz zorlandık. Daha takım tam hazır değildi, oyuncularımız gelmemişti. Yine yeni oyuncuların adapte olması biraz zaman alabilir ama yerine oturmuş bir oyunumuz var. Her maç zor, artık birbirinden ayırmamak lazım. Ligin ikinci yarısı çok daha zor olacak. Her takım diğerini yenebilecek güçte. Zorlu fikstürü en azından iyi bir şekilde geçirip hedef koyma, hayal kurma zamanı gelir inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, Sivasspor Maçına Odaklandı - Son Dakika

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