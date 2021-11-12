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Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçını değerlendirdi Açıklaması

12.11.2021 13:09
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçını değerlendirdi Açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, maçtan puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, maçtan puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Bulut, kırmızı-siyahlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına, sezona iyi başladıklarını ancak bazı iyi oynadıkları maçlarda puan alamadıklarını belirtti.

Puan olarak orta seviyede olduklarını ifade eden Bulut, "Evet puan 15, iyi diyebiliriz ama en az 5 puan fazlası olması gerekirdi. Bizim adımıza güzel bir görüntü olabilirdi. Yani puanımız en az 20 olabilirdi." diye konuştu.

"Ne alabiliyorsak onu alacağız"

Bulut, Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını ve karşılaşmadan mutlaka puanla ayrılmak istediklerini dile getirdi.

Zorlu ve mücadele dolu bir maç olacağını kaydeden Bulut, şöyle devam etti:

"Hazırlıklarımız devam ediyor. Orada bizi iyi ve zor bir maç bekliyor. Her maça 3 puan parolasıyla çıkıyoruz. Üç puan olmasa da en azından bir puan almaya çalışıyoruz. Hangi takım olursa olsun. Örneğin Galatasaray'a karşı çok iyi bir maç sergiledik. İlk yarıda ofsayttan yediğimiz bir gol var ama farklı değerlendirildi. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Kasımpaşa maçında bunu daha iyi yaptık. İnşallah Trabzon'a gittiğimizde ne alabiliyorsak onu alacağız. Üç puan veya bir puan."

Bulut, ilk yarının bitimine 7 hafta kaldığını hatırlatarak, kalan maçlardan iyi puan çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Her maça aynı ciddiyetle çıktıklarını aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Biz maksimum ne kadar puan alabilirsek onu almaya çalışacağız ve o şekilde devam etmek istiyoruz. İlk yarı alabildiğimiz kadar puan alıp ikinci yarıya en iyi şekilde girmek istiyoruz. Çünkü ikinci yarılar biraz daha çetin ve zor geçiyor. Herkes birbirini daha iyi tanıyor. Yapılacak birkaç transfer ile inşallah daha iyi bir konuma geleceğiz."

Hazırlıklar sürüyor

Kırmızı-siyahlı ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Isınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışmasının yapıldığı antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçını değerlendirdi Açıklaması
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçını değerlendirdi Açıklaması
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçını değerlendirdi Açıklaması
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçını değerlendirdi Açıklaması
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçını değerlendirdi Açıklaması

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Erol Bulut, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Spor


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