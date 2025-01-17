Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, İkinci Yarının Zorluğuna Dikkat Çekti

Spor

GAZİANTEP Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan , "İlk yarıyı çok iyi bir yerde bitirdik. Ligin ikinci yarısı daha zor olacak. Biz bunun farkındayız" dedi.

Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında yarın sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek Gaziantep FK maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla devam etti. Antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi. Antrenman öncesinde, Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ve orta saha oyuncusu Alexandru Maxim, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk yarıyı iyi bir yerde bitirdiklerini ifade eden Selçuk İnan, Bodrum maçından da puan almak için iyi mücadele edeceklerini söyledi. Ligin ikinci yarısının daha zor olacağını ve bunun için gerekli çalışmaları yaptıklarını aktaran İnan, "İlk yarıyı çok iyi bir yerde bitirdik. Çok zor ve sıkıntılı başlamamıza rağmen, birçok oyuncumuzun sonradan aramıza katılmasına rağmen bence iyi bir iş başardık. Bodrum maçı bizim için çok zor olacağını biliyorum. Çok koşan ve çok mücadele eden bir takım. Her zaman yaptığımız gibi çok mücadele ederek bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapmazsak zor bir maç olacağını biliyorum. Bodrum FK'nın eksik ya da güçlü taraflarını çalışıyoruz. İçerde tabi ki taraftarımız önünde biraz daha güçlüyüz. İnşallah bu serimizi devam ettiririz. Ligin ikinci yarısı daha zor olacak. Biz bunun farkındayız" dedi.

'KAFAMIZDA BİR İKİ OYUNCU VAR'

Transfer ile ilgili soruya da cevap veren Selçuk İnan, bir iki oyuncu belirlediklerini ancak henüz net bir durumun olmadığını anlatarak söyledi. İnan, "Transfer konusunda daha önce de belirtmiştim. Bir iki bölgede ihtiyacımız var. Bunu yöneticilerimiz ile konuşup istişare ettik. Limitler var bilindiği gibi. Onlar tam netleşince zaten eğer bir transfer olacaksa taraftarlarımız ile paylaşırız. Kafamızda bir iki oyuncu var. Ne zaman olacağına dair net bir şey diyemiyorum" diye konuştu.

MAXİM: TAKIM OLARAK İYİ YOLDAYIZ

Takımın tecrübeli orta saha oyuncusu Alexandru Maxim, takım olarak iyi bir yolda gittiklerini ve her maçtan puanlar alarak lig sıralamasında yukarıya doğru çıkmak istediklerini söyledi.

Pozitif bir görüntü verdiklerini vurgulayan Maxim, "Biz takım olarak iyi yoldayız. Pozitif bir görüntü veriyoruz. Geçmişte kazandığımız maçları hatırlıyoruz ama o geçmişte kaldı. Biz her idmana elimizden geldiği kadar iyi çalışıyoruz. Şimdi önümüzde Bodrum maçı var. Önemli bir maç olacak bizim için ve 3 puan alıp yukarılara doğru basamakları tırmanmak istiyoruz. Ben şu anda 3 puana odaklanmış durumdayım. Asist yapmak ve gol atmak tabi ki bende isterim ancak her sezonun farklı bir hikayesi vardır. Farklı pozisyonlar ve sistemlerde oynamış olabiliriz. Benim amacım sadece hocamızın dediklerini sahaya en iyi şekilde yansıtıp takıma katkı sağlamaktır" diye konuştu.