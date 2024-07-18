Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Yeni gelen arkadaşlarla en kısa sürede iyi bir takım haline geleceğiz - Son Dakika
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Yeni gelen arkadaşlarla en kısa sürede iyi bir takım haline geleceğiz

Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, Bolu'da verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, yeni sezon hazırlıklarına ikinci etap çalışmalarıyla devam edeceklerini söyledi. İnan, transfer çalışmalarının zorluğuna rağmen doğru oyuncuları getirmeye çalıştıklarını ve eksik gördükleri bölgeleri başkan ve yöneticilerle paylaştıklarını belirtti. Taraftara da sabırlı olmaları ve takıma destek vermeleri çağrısında bulundu.

18.07.2024 14:19
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Trendyol Süper Lig takımı Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, Bolu'da verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Birkaç gün dinlendikten sonra ikinci etap çalışmalara devam edeceğiz. Yeni gelen arkadaşlarla en kısa sürede iyi bir takım haline geleceğiz." dedi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Gerede ilçesinde bulunan Esentepe mevkisindeki bir otelde kamp yapan Gaziantep FK, ilk etap kamp çalışmasını tamamladı.

Bolu kampına 8 Temmuz'da başlayan Gaziantep ekibi, yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak sürdürdü. Gaziantep FK ilk etap kamp çalışmasını, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile yaptığı hazırlık maçıyla tamamladı.

Gaziantep ekibi, futbolculara verilen iznin ardından 22 Temmuz'da Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde ikinci etap kamp çalışmasına başlayacak.

"Doğru oyuncular gelecek"

Teknik direktör Selçuk İnan, gazetecilere, kadro açısından eksikleri olduğunu belirterek, "Buna rağmen fiziksel anlamda verimli bir kamp geçtiğini düşünüyorum. Birkaç gün dinlendikten sonra ikinci etap çalışmalara devam edeceğiz. Yeni gelen arkadaşlarla en kısa sürede iyi bir takım haline geleceğiz." dedi.

Transfer çalışmalarına değinen İnan, şunları kaydetti:

"Şu anda transfer yapmak çok da kolay değil. Oyuncuları buraya gelmeye ikna etmek, istedikleri şartları yerine getirmek çok kolay değil. Zor bir transfer dönemi geçiyor. Hızlı hareket edelim diye de her oyuncuyu almamaya çalışıyoruz. Doğru oyuncuları getirmeye çalışıyoruz. Başkanımız, yöneticilerimiz gerçekten çok uğraşıyorlar. Doğru oyuncular gelecek, sabırlı olmamız lazım. Eksiğimiz var, bunları da inşallah yavaş yavaş gidereceğiz.

Eksik gördüğümüz bölgeleri zaten başkanımız, yöneticilerimizle paylaştık. En kısa zamanda inşallah o transferleri de yapacağız. İkinci etap kampı da inşallah daha fazla oyuncuyla yeni gelen oyuncularla beraber iyi bir şekilde bitireceğiz."

Taraftara da çağrı yapan İnan, "Sabırlı olsunlar, içlerini rahat tutsunlar. Sadece desteklesinler, güvensinler çünkü bu şehir bunu hak ediyor. Oyuncular da ellerinden geleni yapıyor. Biz de onları mutlu etmek için inşallah iyi bir takım kuracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Yeni gelen arkadaşlarla en kısa sürede iyi bir takım haline geleceğiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Yeni gelen arkadaşlarla en kısa sürede iyi bir takım haline geleceğiz - Son Dakika
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