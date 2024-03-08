Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Düşme Hattından Kurtaramadı

Gaziantep FK ile bu sezon 22 lig maçına çıktıktan sonra yolların ayrıldığı teknik direktör Marius Sumudica, görev süresince 1,09 puan ortalamasıyla takımını düşme hattından kurtaramadı.
Trendyol Süper Lig'ine teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde başlayan Gaziantep ekibi, ilk 4 haftada puanla tanışamayınca 4 Eylül 2023'te yollarını ayırdı.
Kırmızı-siyahlı yönetim, teknik direktör koltuğunu 7 Eylül 2023'te daha önce de takımı çalıştıran Rumen teknik adam Marius Sumudica'ya emanet etti. Böylelikle Gaziantep FK'ye 977 gün sonra yeniden taktik verme imkanı bulan Sumudica, Gaziantep FK'deki 2. döneminde toplam 22 lig maçında görev aldı.
Bu karşılaşmalardan 6'şar galibiyet ve beraberlik ile 10 mağlubiyet alan Sumudica, takımın başında çıktığı karşılaşmalarda maç başına 1,09 puan ortalaması elde etti.
2 maçta takımını yalnız bıraktı
Rumen çalıştırıcı, 22 haftalık Gaziantep serüveninde 2 maçta takımını yalnız bıraktı.
Ligin 12. haftasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 yendikleri karşılaşmada kırmızı kart cezası nedeniyle kulübede yer alamayan Sumudica, ligin 16. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapılan ve golsüz sona eren karşılamada ise sağlık sorunları nedeniyle takımın başında yer alamamıştı.
Son 11 maçta sadece bir kez kazanabildi
Süper Lig'in 18. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-0 yenen kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmadan sonra puan kayıplarına engel olamadı.
Gaziantep temsilcisi, Sumudica yönetiminde son 11 maçta sadece bir kez kazanabildi.
Gaziantep FK'de yönetim, kötü gidişatın ardından 26 Şubat'ta yaptığı toplantıda Sumudica ile yola devam kararı almıştı.
Bu toplantının ardından Bitexen Antalyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Gaziantep FK, 6 Mart'ta Sumudica ile yollarını ayırdı.
Sumudica'nın ilk dönemi "en iyisi" oldu
Süper Lig'e çıktığı sezon 13 Haziran 2019'da Sumudica ile sözleşme imzalayan kırmızı-siyahlı ekip, Sumudica'dan 577 gün taktik aldı.
Bu sürede 51 lig maçına çıkan Sumudica, 19 galibiyet, 20 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak hanesine 77 puan yazdırdı. Rumen çalıştırıcı, maç başına ortalama 1,50 puan topladı.
Güneydoğu temsilcisi, 2020-2021 sezonunun 18. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından 10 Ocak 2021'de Sumudica ile yollarını ayırmıştı.
Diğer Türk takımlardaki performansı
Teknik direktörlük kariyerinde yolu 5. kez Türkiye'den geçen Rumen çalıştırıcı, bu sürede 4 takımı çalıştırdı.
Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda Kayserispor ile anlaşan Sumudica, bu ekibin başında 31 lig maçına çıktı. Bu karşılaşmalardan 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi alarak 44 puan toplayan Sumudica, 1.41 puan ortalama elde etti.
2020-2021 sezonun ikinci yarısında Çaykur Rizespor ile anlaşan ve bu takımla 7 maça çıkan Sumudica, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Maç başına 0,42 puan alan Sumudica, böylelikle Türkiye'de çalıştırdığı bir takımla ilk defa galibiyet elde edemedi.
2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor ile anlaşan 53 yaşındaki deneyimli teknik adam, takımın başında 14 lig maçına çıktı. Bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Sumudica, topladığı 9 puanla 0.64 maç başına puan ortalaması elde etti.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Düşme Hattından Kurtaramadı - Son Dakika
Bursa'da faaliyet gösteren İrfan Genç İzcilik Spor Kulübü'nün sporcuları, Samsun'da yapılan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan 8'i birincilik olmak üzere 47 derece kazandı, 6 sporcu milli takıma seçildi. Kulüp, alt yaş kategorilerinde elde ettiği başarılarla ata sporumuzu canlandırmaya büyük önem verdiğini gösterdi.
Vodafone, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye kadın voleybolunun sahada elde ettiği zaferlerin ötesinde toplum üzerindeki derin ve olumlu etkilerini vurgulayan yapay zeka ile hazırlanan bir filmle karşımıza çıkıyor. Bu proje, Vodafone Sultanlar Ligi ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın kazanımlarını, sadece spor başarıları olarak değil, aynı zamanda sosyal bir değişim aracı olarak ele alıyor. Filenin Sultanları'nın her maçı, milyonlar için umudu, cesareti ve gücü simgelerken, binlerce çocuk için gelecek hayallerini, yüzlerce kadın için ise ilham hikayelerini canlandırıyor. Vodafone'un bu projesi, sporun toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi konusunda nasıl önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Film, sosyal medya üzerinden Filenin Sultanları'na yapılan yorumları yapay zeka yardımıyla bir araya getirerek oluşturulmuş. Bu yorumlar, sporseverlerin takım hakkındaki düşüncelerini, duygularını ve desteğini yansıtıyor. Vodafone, yapay zeka kullanılarak hazırladığı bu projeyle milyonlarca farklı sesin aslında ne kadar uyumlu bir duygu etrafında toplandığını ortaya koyuyor. Hazırlanan film, kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlıyor. Vodafone'un 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırladığı bu film, Filenin Sultanları'na ve genel olarak kadın sporculara yönelik toplumsal desteğin gücünü ve önemini vurguluyor. Sporun, sadece maç kazanmaktan çok daha fazlasını sunabileceğini, toplumda pozitif değişiklikler yaratabileceğini ve insanları birleştirebileceğini gösteren bu proje, Vodafone'un toplumsal konulardaki duyarlı yaklaşımını ve sporun gücüne olan inancını bir kez daha ön plana çıkarıyor.
Kosova Ligi temsilcilerden KF Liria Prizren Futbol Kulübü ile Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraş Kurtuluşspor arasında 'dost kardeş kulüp' protokolü imzalandı. Protokol, Kahramanmaraş'a gelen KF Liria Prizren heyeti tarafından imzalandı. Kulüp başkanları, dostluk ve kardeşlik amacıyla bir araya gelerek protokolü tamamladı. İki kulüp arasında dostluk maçı da planlanmaktadır.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalan engelli bireyler, ziyaretlerine gelen polis ekipleriyle halı sahada futbol oynadı. Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur ve İlçe Emniyet Amiri Aziz Karakuş'un da takip ettiği maç sonrası, polisler ve engelli bireyler hatıra fotoğrafı çektirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre, 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Antalya'da Karadağ ile yapacağı hazırlık maçları için kadro belirledi. Teknik direktör Murat Kaya yönetimindeki milli takım, maçları Antalya Manavgat Mehmet Akif Spor Salonu'nda oynayacak. Oyuncular yarın Antalya Havaalanı'nda toplanacak ve ilk maçlarını 12 Mart Salı günü oynayacaklar.
Van'ın İpekyolu Belediyesi kız basketbol takımları, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U14, U16 ve U18 kategorilerinde namağlup olarak bölge şampiyonu oldu. Takımlar, Türkiye yarı finallerinde Van ilini temsil etmeye hak kazandı.
Seçil Erzan'ın yüksek kar getirili 'Fatih Terim fonu' vaadiyle Arda Turan, Fernando Muslera ve diğer birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla devam eden yargılamaya Arda Turan ve Fernando Muslera da katıldı. İddiaya göre, Seçil Erzan, tanınmış futbolcuları da içeren 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırmıştır.
Burhaniye ilçesinde bulunan Ören Plajları, çeşitli ülkelerden takımların katılacağı Olimpiyat Elemelerine ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Uluslararası Plaj Voleybolu karşılaşmalarının büyük ilgi görmesi üzerine, bu sene de farklı ülkelerden sporcuları ağırlayacak olan Burhaniye Ören Plajları, aynı zamanda Balkan Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonasına da ev sahipliği yapacak. Balıkesir Büyükşehir Spor Şube Müdürü Uğur Baysal, olimpiyata giden yolun Burhaniye'den geçtiğini belirtti.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Dünya Kadınlar Günü kapsamında 2024 Paris Olimpiyatları'nda takip edilmesi gereken 5 kadın yıldızı açıkladı. Listede Çinli masa tenisçi Sun Yingsha, ABD'li artistik jimnastikçi Simone Biles ve atletizm sporcusu Sha'Carri Richardson, Brezilyalı kaykaycı Rayssa Leal ve Slovenyalı tırmanış sporcusu Janja Garnbret yer alıyor.
Milli voleybolcu Eda Erdem'in Ülker Stadyumu önündeki heykelinin açılış töreni yapıldı. Törende konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Eda Erdem denince kaptan gibi kaptan, adam gibi adam" gafında bulununca Ali Koç'un şaşkınlığı yüzüne yansıdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?