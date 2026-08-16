Gaziantep FK ve Alanyaspor 1-1 Berabere Kaldı

SÜPER Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Mirel Radoi ile Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

MIREL RADOI: 1 PUANDAN DA MEMNUNUM

Gaziantep FK Teknik Direktörü Mirel Radoi, kazanmayı bekledikleri bir maç olduğunu söyleyerek, 1 puandan da memnun olduğunu ifade etti. Radoi, "Bu akşam kazanmayı beklediğimiz bir maçtı. Maça maalesef istediğimiz gibi başlayamadık. 3 yıldır Alanya'ya karşı galibiyetimiz yok. Maçın genelinde 14-15 defa kaleye gittik ama gol bulamadık. Herkes kazanmak ister ama sonuç 1 puan. Bu da beni mutlu etti. Oyundan tam anlamıyla memnun değilim. Birçok şeyi geliştirebiliriz. En büyük problemlerimizden birisi ilk yarı yavaş oynadık ve Alanya'nın defansına zaman tanıdık aslında. Aslında en büyük problemlerimizden birisi de final paslarını başaramadık. Bazen pasımız yavaş bazen hızlıydı. Bir dahaki maçta geliştirmemiz gereken şeylerden birisi de bu. Beni en çok üzen şeylerden birisi de kaliteli ayaklarımız var. Bazı oyuncularımızın bu pasları yapamaması beni üzdü" dedi.

Radoi, Süper Lig'e gelen yıldız oyuncular ile birlikte Anadolu takımları arasındaki farkın açılması ile ilgili soruya ise ilk maçlardan örnek verdi. Radoi, "Hayatta futbol gibi adil değildir. 2 maçtan örnek verirsek Galatasaray, Çorum ile berabere kaldı. Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı yenildi. Herhalde aradaki o uçurumun çok olacağını düşünmüyorum. Bu sezon bu sürprizleri bekleyebiliriz aslında" diye konuştu.

JOAO PEREIRA: YEDİĞİMİZ GOL HATALAR ZİNCİRİYDİ

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ise, ilk yarıda iyi oynadıklarını düşündüğünü ifade ederek, yedikleri golün hatalar zinciri olduğunu ve 2 puan kaybına neden olduğunu söyledi. Pereira, "Alanyaspor'un iyi bir ilk yarı oynadığını düşünüyorum. Daha çok pozisyon ürettik. Gaziantep'in ilk yarıda bir şansı vardı. İlk yarıda net olarak biz daha iyiydik. İkinci yarı daha farklıydı. Gaziantep daha iyi olan taraftı. Saha içerisinde diriliği kaybedince baskılarda sorun yaşadık ve buna rağmen en iyi pozisyonları gol pozisyonuydu. Gol yediğimiz pozisyon başından sonuna kadar hatalar zinciriydi ve 2 puanımıza mal oldu. Maçın sonuna yaklaştığımızda en net pozisyon bizim tarafımızdan gerçekleşti. Ama dediğim gibi yaptığımız hatalar 1 puanla ayrılmamıza neden oluyor. Genel olarak mutluyum. Oyuncularımız ne istediğimizi biliyor. Daha çok çalışacağız" ifadelerinde bulundu.