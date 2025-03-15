Stat : Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Arda Kardeşler, Volkan Ahmet Narinç, Hüseyin Aylak
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, M'Bakata, Semih Güler, Husic, Ndiaye, Lungoyi, Kozlowski, Maxim, Emre Taşdemir, Okereke, Boateng
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazit, Carole, Attamah, Hosseini, Ramazan Civelek, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi, Cardoso, Bourabia, Mane, Nazon
Sarı kartlar: Dk. 34 Bourabia (Bellona Kayserispor), Dk. 34 Ndiaye, Dk. 40 Boateng (Gaziantep FK)
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki Gaziantep FK-Bellona Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı.
2. dakikada Emre Taşdemir'in sol kanattan gönderdiği pasla topla buluşan Okereke'nin yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Bilal Bayazit'te kaldı.
4. dakikada Cardoso'nun orta sahadan gönderdiği pasla meşin yuvarlakla buluşan Mane'nin yaptığı sert vuruşta kaleci topu kaleci Mustafa Burak Bozan kontrol etti.
31. dakikada Ali Karimi'nin sağ kanattan ortasında Cardoso'nun ceza sahasında bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Mustafa Burak Bozan uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 berabere sonuçlandı.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK ve Kayserispor İlk Yarıda Beraberlikte Kaldı - Son Dakika
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