Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Monteiro'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sorescu'nun düzgün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
19. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un şutu kaleci Nita'da kaldı.
31. dakikada sol kanatta topla buluşan Rashica'nın uzak köşeye plase vuruşu kaleci Nita'nın kucağında kaldı.
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral
Gaziantep FK: Florin Nita, Ertuğrul Ersoy, N'Koulou, Papy Djilobodji, Salem M'Bakata, Ogün Özçiçek, Deian Sorescu, Jamiro Monteiro, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Denis Draguş
Yedekler: Batuhan Şen, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Alıuo Badji, Marko Jevtovıc, Max Gradel, Junior Morais, Mirza Cihan, Lazar Markovıc, Bahadır Gölgeli
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Joseph Worrall, Masuaku, Al-Musrati, Milot Rashica, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Zainutdinov, Semih Kılıçsoy
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Svensonn, Tayyip Talha, Cenk Tosun, Aboubakar, Amartey, Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Muleka, Emrecan Terzi
Teknik Direktör: Fernando Santos
Gol: Sorescu (dk. 9) (Gaziantep FK)
Sarı kart: Ogün Özçiçek (Gaziantep FK) - GAZİANTEP
Son Dakika › Spor › Gaziantep Futbol Kulübü, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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