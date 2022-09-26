Gaziantep Gençlik Spor Voleybol takımında hedef Efeler Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep Gençlik Spor Voleybol takımında hedef Efeler Ligi

26.09.2022 11:12
Gaziantep Gençlik Spor Voleybol takımında hedef Efeler Ligi

Gaziantep'in dezavantajlı bölgelerindeki gençlerin voleybola yönlendirilmesi için kurulan ve Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi'ne yükselen Gaziantep Gençlik Spor Voleybol takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'ni hedefliyor.

Gaziantep'in dezavantajlı bölgelerindeki gençlerin voleybola yönlendirilmesi için kurulan ve Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi'ne yükselen Gaziantep Gençlik Spor Voleybol takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'ni hedefliyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle 2 yıl önce kurulan ve geçen yıl play-off turuna kalarak bir üst lige çıkan Gençlik Spor Voleybol Takımı, müsabaka kazanmanın önünde edindiği görevle dikkati çekiyor.

"Vitrin" takım olarak nitelendirilen Gençlik Spor Voleybol takımı ile kentin özellikle dezavantajlı bölgesindeki gençlerin kötü alışkanlıkların kurtulması ve voleybola yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Takım antrenörü Barış Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alparslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Takıma 2'si yabancı olmak üzere 7 transfer yaptıklarını ifade eden Ayaz, "Takımımız lige hazır durumda. Bir ay önce hazırlıklara başlandı ve birtakım yüklenme yapıldı. Şu an müsabaka dönemine hazırlanıyoruz. Takımımızı kurarken bize bir takım görevler verildi. Bu görevlerden en önemlisi bu bölgedeki öğrenciler için üstlenildi." dedi.

"Hedefimize yaklaşıyoruz"

Sağladıkları başarılarla hedeflerine doğru yaklaştıklarına işaret eden Ayaz, şöyle devam etti:

"Amacımız kentteki gençleri voleybola kazandırmak ve sevdirmek. Özellikle kentin dezavantajlı mahallelerinde yaşayan gençleri uyuşturucu, sigara, alkol ve terörden uzak tutmak adına yapılan bir çalışmaydı. Takımı kurarken bir vitrin, kolej takımı kurma hedefimiz vardı, hedefimize yaklaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl ikinci lige, bu ligden birinci lige yükselerek hedefimize bir adım daha yaklaşılmış olundu. Gaziantepli gençleri takımımıza kazandırmaya çalışıyoruz. Olabildiği kadar bölgenin çocuklarını müsabakalara, antrenmanlara dahil etmeye çalışıyoruz, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına voleybolu, sporu sevdirmeye çalışıyoruz. Takımımız bu doğrultuda kuruldu."

"Hem kızlarda hem de erkeklerde voleybolda yoğun ilgi oluştu"

Ayaz, ligde 12 takımla mücadele edeceklerini ve bu mücadelelere Gaziantepli gençleri dahil ettiklerine ifade etti.

AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yükselmek istediklerini anlatan Ayaz, şunları kaydetti:

"Hedefimiz çok yüksek ama hedefimiz sadece müsabaka yapıp kazanmak değil, kentin gençlerini, çocukları bu branşa kazandırmak, voleybol ve sporu sevdirmek. İlk hedefimiz buydu. Yavaş yavaş amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. İnşallah play-off oynamak ve sonra Allah nasip ederse Efeler Ligi'ne yükselmeyi de hedefliyoruz. Herkes elinden geldiği kadar yardım ediyor. Yaz spor okulları adı altındaki ücretsiz kurslar vardı. Normal şartlarda geçtiğimiz yıllarda basketbol voleybolun çok önündeydi. Bu yaz voleybola katılımlarda patlama oldu. Bizim bunda faydamız oldu. Hem kızlarda hem de erkeklerde voleybolda yoğun ilgi oluştu. Salonlarımızın hepsi tam kapasite voleybola hizmet etti. Kentte voleybolda olumlu yönde gerçek bir ivme yakaladık."

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: İNTERNETTEN ALIŞVERİŞLE 430 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIĞA 2 TUTUKLAMA Son dakika haberi: İNTERNETTEN ALIŞVERİŞLE 430 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIĞA 2 TUTUKLAMA GAZİANTEP - Silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin katil zanlısı yakalandı GAZİANTEP - Silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin katil zanlısı yakalandı Kalp krizi sonucu vefat eden polis memurunun cenazesi Adıyaman'da toprağa verildi Kalp krizi sonucu vefat eden polis memurunun cenazesi Adıyaman'da toprağa verildi
Kaynak: AA

Gaziantep, voleybol, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep Gençlik Spor Voleybol takımında hedef Efeler Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:23 Camide kan aktı! Eski eniştesi namaz sırasında imamı vurdu
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
16:04 Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız
15:57 Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!
15:47 Bursa'da iki lise öğrencisinin silahlı oyununda kan döküldü! 16 yaşındaki çocuk, boynuna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi
15:39 Demet Akalın'dan Müge Anlı ve ekibine tepki: O çocuk öyle mi alınır ya delireceğim
15:31 Rahatsızlanan Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
15:28 Savaş bölgesinden korkunç görüntü! Ukraynalı Nazi sempatizanı asker, ölen Rus askerin kafasını kesip tencerede pişirdi
15:23 Ünlü senarist Dale MacRaven hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 17:02:37. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep Gençlik Spor Voleybol takımında hedef Efeler Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement