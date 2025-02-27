Gaziantep Kupaya Veda Etti - Son Dakika
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Gaziantep Kupaya Veda Etti

Gaziantep Kupaya Veda Etti

Teknik Direktör Selçuk İnan, Fenerbahçe'ye 4-1 yenildikleri maç sonrası fokuslarının ligde kalmak olduğunu belirtti.

27.02.2025 19:15
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Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, 4-1 mağlup olarak kupaya veda ettikleri Fenerbahçe maçının ardından, "Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz ama bizim asıl hedefimiz ligde kalmak" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Gaziantep Futbol Kulübü kupaya veda ederken Fenerbahçe ise çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, mağlup olarak kupaya veda ettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

"Maçı kaybettik, çok üzgünüz"

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Bugün bildiğiniz gibi farklı skorla kazanabilseydik tur atlayabilecektik. Bunun zor olduğunu tabii maçtan önceki röportajımda da söyledim ama ufacık bir umut varsa bile sonuna kadar gitmeliyiz. Maç başladığında bunu yapmaya çalıştık aslında. Önde basmaya oyunu önde kabul etmeye çalıştık. Pozisyonlara girdik, yakaladığımız birkaç tane şans oldu. Fenerbahçe gibi bir takıma geçişten bu tür boşluklar verirseniz önemli oyuncuları da olduğu için cezalandırılabilirsiniz. Biz de bugün bunu yaşadık. Yenik duruma düştük ama buna rağmen mücadeleyi bırakmamak, maçın içinde kalmak benim için önemlidir. Özellikle az forma şansı bulan oyuncularımızın bir şekilde maçta olmaya çalışması, maça tutunması, mücadele etmesi beni ayrıca mutlu etti. Dediğim gibi evet kazanmak isterdik tabii ki ama seyircilere güzel bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Maçı kaybettik çok üzgünüz ama en azından belli başlı oyuncular özelinde kazananlarımız oldu diye düşünüyorum" dedi.

"Bizim hedefimiz ligde kalmak"

Temel hedeflerinin ligde kalmak olduğunu belirten Selçuk İnan, "Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyorum ama ne olursa olsun gerçek hedeflerimiz var. Bunu her zaman sizinle paylaşıyorum. Bizim hedefimiz ligde kalmak. Çok zor bir dönem başlıyor. Takımlar güçlü, bunun farkındayım. Takımımızın gücünü biliyorum. Ona göre de hareket etmeye çalışıyorum. Belli başlı oyuncuları korumamız gerekiyor. Önümüzde çok çok önemli bir Eyüp maçımız var. Bu kadar değişikliklerde takımın üst performans göstermesini çok kolay olmadığını biliyorum. Bu tür maçlar bu tur skorlar tabii ki olacak. Biz kendi sahamızda 15 maçlık uzun bir seri yakaladık ve bu süreçte sadece Galatasaray ve Fenerbahçe kaybettik" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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