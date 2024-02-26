Gaziantep'li Sporcu Furkan Kanlı, Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda Birinci Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gaziantep'li Sporcu Furkan Kanlı, Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda Birinci Oldu

Gaziantep\'li Sporcu Furkan Kanlı, Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası\'nda Birinci Oldu

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sporcusu Furkan Kanlı, İstanbul'da düzenlenen U18 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda 3 bin metre koşarak Türkiye birincisi oldu. Kanlı, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize madalya kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor.

26.02.2024 17:24  Güncelleme: 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sporcusu Furkan Kanlı, İstanbul'da düzenlenen U18 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda 3 bin metre koşarak Türkiye birincisi oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen ve İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 58 ilden toplam 832 sporcu mücadele etti.

Yarışmalarda antrenör Emrah Ergül'ün çalıştırdığı genç sporcu Furkan Kanlı, kategorisinde Türkiye'nin birincisi oldu.

Şampiyonada altın madalya kazanan Kanlı, müsabakalara yoğun bir şekilde çalıştığını belirterek, "Hedeflerimiz Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize madalya kazandırmak. Avrupa, dünya ve olimpiyat yolunda çalışmalarımıza adım adım ilerliyoruz." dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de, derece yapan Kanlı'yı ve hocası Emrah Ergül'ü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Kaynak: AA

Gaziantep, Atletizm, İstanbul, Gençlik, Türkiye, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep'li Sporcu Furkan Kanlı, Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda Birinci Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2024 18:00:19. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'li Sporcu Furkan Kanlı, Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda Birinci Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement