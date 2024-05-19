Gaziantep Polisgücü, Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Trophy 2'de finale yükseldi - Son Dakika
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Gaziantep Polisgücü, Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Trophy 2'de finale yükseldi

Gaziantep Polisgücü, Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Trophy 2\'de finale yükseldi

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Trophy 2'de B Grubu'nu lider tamamlayan Gaziantep Polisgücü, Litvanya temsilcisi Siauliai Ginstrekte-Akademija'yı 8-4 yenerek finale yükseldi. Gaziantep Polisgücü, yarın finalde A Grubu'ndan lider çıkan İrlanda'nın UCD Ladies HC ile karşılaşacak.

19.05.2024 19:51
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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Trophy 2'de grubunu lider tamamlayan Gaziantep Polisgücü finale kaldı.

Avsallar Olimpik Hokey Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü gününde, B Grubu'nda Türkiye ekibi Gaziantep Polisgücü, Litvanya temsilcisi Siauliai Ginstrekte-Akademija'yı 8-4 yendi.

Günün diğer karşılaşmalarında ise A Grubu'nda Çekya'nın HC 1972 Rakovnik takımı Galler temsilcisi Swansea HC'yi 2-0 yenerken, İrlanda'nın UCD Ladies HC ekibi karşılaştığı İskoçya'dan Edinburgh University HC ile 0-0 berabere kaldı.

B Grubu'nda da Fransa'nın Cambrai HC takımı, Avusturya temsilcisi AHTC Wien ile 0-0 berabere kaldı.

B Grubu'nu lider tamamlayan Gaziantep Polisgücü, A Grubu'ndan lider çıkan İrlanda'nın UCD Ladies HC ile yarın finalde karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep Polisgücü, Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Trophy 2'de finale yükseldi - Son Dakika

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