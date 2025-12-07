Gaziantep Büyükşehir, Türk dünyasının ilk satranç buluşmasına ev sahipliği yapıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Şampiyonası ve Türkçe Konuşan Ülkeler Birliği Satranç Şampiyonası'nı aynı anda düzenleyerek satranç tarihinde bir ilki gerçekleştiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle 2025 Satranç Türkiye Şampiyonası ile Türkçe Konuşan Ülkeler Birliği Satranç Şampiyonası'nın açılışı Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde yapıldı. Organizasyonlar 6-14 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye Satranç Şampiyonası, genel klasmanda mücadele edecek 26 sporcu arasında bugüne kadar en fazla Büyükusta'nın (GM) yer aldığı organizasyon olarak öne çıkıyor. Türkçe Konuşan Ülkeler Birliği Satranç Şampiyonası ise Türk dünyasında ilk kez düzenlenen uluslararası satranç buluşması niteliği taşıyor. Turnuvada Türkiye'den iki takımın yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan ulusal takımları mücadele edecek. Program kapsamında eğitmen ve hakem eğitimleri, simultane gösteriler, atölyeler ve kentin farklı noktalarında satranç etkinlikleri düzenlenecek.

"Gaziantep'i satranç şehri yapmak için kararlıyız"

Açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep'te uluslararası bir satranç buluşmasına ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu organizasyon, şehrimizin bilim, eğitim ve spor vizyonunu güçlendiriyor ve gençlerimizi stratejiyle buluşturuyor. Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı bilim merkezleri arasında yer alıyor. Gençlerimizi bilimle ve doğru düşünme becerileriyle yetiştirmeyi amaçlayan bu merkezde satranç sporunu ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Satranç, doğru hamle yapmayı, sabrı ve dürüstlüğü öğreten bir spordur. Bugünün dünyası bu değerlere ihtiyaç duyuyor. Gaziantep'i satranç şehri yapmak için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

"Gaziantep zaten bir satranç şehri olmuş durumda"

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın konuşmasında, "Bu profesyonel ve samimi atmosferin Gaziantep'e özgü bir fark oluşturduğunu görüyoruz. Sporcularımız dün çoklu gösteri maçı yaptılar, ailelerimiz satranç üzerine sohbet etti. Bu birliktelik bizim için çok değerlidir. Gaziantep'e geldiğimde şehrin sokak sokak satrançla dolu olduğunu gördüm. Gaziantep zaten bir satranç şehri olmuş durumda. Biz federasyon olarak bunu daha da geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu organizasyonun Gaziantep'te yapılmasından memnuniyet duyuyoruz"

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ise konuşmasında, "Türkçe Konuşan Ülkeler Birliği Şampiyonası'na ve Türkiye Şampiyonası'na katılan tüm sporcularımıza hoş geldiniz diyorum. Bu organizasyonun Gaziantep'te gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Satranç her hamlesiyle bir strateji ve bir hikaye taşır. Gaziantep'te bu branşın gelişerek ilerlemesi bizleri sevindiriyor. Katılan tüm ülke sporcularına başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Gaziantep her zaman birlik ve dayanışma içinde hareket eden bir şehirdir"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik de törende yaptığı konuşmada, "Gaziantep birlik ve beraberliğiyle öne çıkan bir şehirdir. Büyükşehir Belediye Başkanımız da satrançla ilgili ilk hamleyi yapan ve bu organizasyonun gerçekleşmesine öncülük eden isimdir. Türkçe konuşan kardeş ülkelerimizin sporcularıyla Türkiye Şampiyonası'na katılan gençlerimizin aynı çatı altında buluşması bizler için değerlidir. Bu organizasyonun Gaziantep'te yapılmasından gurur duyuyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri günün anlam ve önemi için hatıra fotoğrafı çektirerek müsabakalarda yer alan yarışmacıları ziyaret etti. - GAZİANTEP