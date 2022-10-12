Gaziantep spor haberleri | Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Gaziantep spor haberleri | Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

12.10.2022 16:22
Gaziantep spor haberleri | Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep haberler... Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Antrenmana tedavisi devam eden Mustafa Eskihellaç katılmadı.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanın ardından Konya'ya gidecek.

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Kaynak: AA

Gaziantep FK, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep spor haberleri | Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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