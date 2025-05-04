Gaziantep'te 3x3 Basketbol Turnuvası Heyecanı - Son Dakika
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Gaziantep'te 3x3 Basketbol Turnuvası Heyecanı

Gaziantep\'te 3x3 Basketbol Turnuvası Heyecanı

TBF ve Türkiye Sigorta'nın düzenlediği 3x3 turnuvası Gaziantep'te devam ediyor, final günü yaklaşırken.

04.05.2025 11:45
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen açık hava 3x3 basketbol turnuvaları heyecanı, Gaziantep'te devam ediyor.

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Türkiye Sigorta'nın inşa ettiği sahada dün başlayan turnuva sürüyor.

Turnuvanın ikinci günü Keyfekeder-Karayip maçıyla başladı. Bugün 16 takımın karşı karşıya gelmesinin ardından akşam gerçekleştirilecek final maçında Gaziantep etap şampiyonu belirlenecek.

Üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen organizasyonda ayrıca "3 sayı yarışması" ve "yetenek parkuru" etkinlikleri de düzenleniyor.

Erkekler kategorisinde, 16 yaş ve üzeri tüm sporcuların katılımına açık turnuvalar; Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş etaplarıyla devam edecek.

TBF'nin İstanbul'a davet edeceği etap şampiyonları, 18 Mayıs Pazar günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde Türkiye Sigorta 3x3 final etabında karşılaşacak.

Kaynak: AA

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