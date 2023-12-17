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Gaziantep'te 5. Gazi Yarı Maratonu başladı - Son Dakika
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Gaziantep'te 5. Gazi Yarı Maratonu başladı

Gaziantep'te bu yıl beşincisi düzenlenen Gazi Yarı Maratonu başladı.

Gaziantep\'te 5. Gazi Yarı Maratonu başladı
17.12.2023 - 11:15,
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Gaziantep'te bu yıl beşincisi düzenlenen Gazi Yarı Maratonu başladı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonunun iş birliğinde düzenlenen organizasyon, Büyükşehir Belediye binası önünden start aldı.

Organizasyonda bin 300 sporcu 21 ve 10 kilometrelik parkurda yarışırken, 5 kilometrelik halk koşusuna her yaştan vatandaş katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin organizasyon öncesi yaptığı konuşmada, tüm sporculara başarılar diledi.

Sporun kardeşlik ve barış olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Spor öz güvendir. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunuyor. Sizin için hedeflerimiz var. Sizin için hayallerimiz var. Her gün ama her gün mutlaka bir saat spor yapıyorsunuz. Hangi sporu seviyorsanız onu yapıyorsunuz. Ay-yıldızlı bayrağı bütün dünyada dalgalandırmaya hazır mıyız? İstiklalimiz için, istikbalimiz için durmadan koşacağız. Önümüz çok aydınlık çok güzel büyük bir gelecek var. Türkiye yüzyılı gençliğin yüzyılı olacak. Eğitimin, sporun, bilimin yüzyılı olacak."

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise Gaziantep'in tarihte önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Türkiye'de yapılan birçok yarışın içinde en özelinin Gazi Yarı Maratonu olduğunu ifade eden Çintimar, "Çünkü Türkiye'de şehitlerimiz adına koşulan 6 bin 317 şehidimizin adına koşulan tek yarış. Ben bu yarışa katılan herkese sonsuz teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Türkiye, Son Dakika

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