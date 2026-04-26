Gaziantep'te altın kemer Mustafa Taş'ın
26.04.2026 23:12  Güncelleme: 23:14
Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde yapılan CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 1. Etap final mücadelesinde rakibi Feyzullah Aktürk'ü mağlup ederek başpehlivan olan Mustafa Taş, altın kemer, altın madalya ve kupanın sahibi oldu.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ev sahipliğiyle Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 1. Etap, final müsabakaları ile sona erdi. Çeşitli yaş kategorilerinde kıran kırana mücadelelerin yaşandığı güreşlerin başpehlivanlar bölümünde rakiplerini alt eden Mustafa Taş ve Feyzullah Aktürk finalde güreşti. İki güçlü güreşçinin kıyasıya mücadelesinde Feyzullah Aktürk'ü mağlup eden Mustafa Taş, zafere ulaşarak başpehlivan oldu. Türkiye Yağlı Güreş Ligi 1. Etap kazananı Mustafa Taş, altın kemer, altın madalya ve kupanın sahibi oldu. Güreşlerde İsmail Koç ve Osman Kan ise üçüncü oldu.

"Tüm sporcularımızı ve güreşçilerimiz tebrik ediyoruz"

Türkiye Yağlı Güreş Ligi 1. Etabı'na katılan tüm güreşçileri tebrik eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, "Perşembe günü başlayan güreş mücadeleleri bugün sona erdi. Güreşlere 500 pehlivan katıldı, güzel bir katılım oldu. Güreşler bilindiği gibi lig usulü yapılıyor ve ilk ayağı da Şahinbey'de yapıldı. Çok başarılı geçti, güzel güreşler oldu. Güreşçiler çok güzel güreşler çıkardı. Centilmence mücadeleler oldu. Tüm sporcularımızı ve güreşçilerimiz tebrik ediyoruz. Organizasyon için de herkes teşekkürlerini iletti. Biz de böyle güzel bir organizasyona, ata sporuna 4'üncü kez ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek yıl da yeniden tüm pehlivanlarımızı, tüm vatandaşlarımızı Şahinbey er meydanına bekliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından güreşçilere madalyaları, kupaları ve ödülleri takdim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
