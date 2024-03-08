Gaziantep'te Engelliler İçin Koşu Kliniği Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Gaziantep'te Engelliler İçin Koşu Kliniği Etkinliği Düzenlendi

Gaziantep\'te Engelliler İçin Koşu Kliniği Etkinliği Düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi'nde protezleri yapılan engelli bireyler için koşu kliniği etkinliği düzenlendi. Engelliler, koşu kliniği etkinliğinin yanı sıra yürüyüş, zıplama egzersizleri yaparak, futbol, basketbol ve voleybol oynadı.

08.03.2024 13:22  Güncelleme: 13:24
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi'nde protezleri yapılan engelli bireyler için koşu kliniği etkinliği düzenlendi.

Çeşitli sebeplerle medikal malzemeleri ve araçları zarar gören engelli bireylerin ihtiyaçlarına ücretsiz olarak cevap veren GBB Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi, hizmet verdiği engelli bireylerin rol model olması için Engelsiz Yaşam Merkezi'nde koşu kliniği etkinliği düzenledi.

"Engellerin rahatlıkla aşılabileceği" mesajının verildiği etkinlikte engelliler koşu kliniği etkinliğinin yanı sıra yürüyüş, zıplama egzersizleri yaparak, futbol, basketbol ve voleybol oynadı.

"Hem farkındalık oluşturuluyor hem birlikte yaşama kültürünü ortaya koyuyorlar"

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, erişimin herkes için gerektiğini ve her bireyin yürüyüş yapma hakkı olduğunu belirterek, "Çok değerli Sayın Fatma Şahin'in de belirttiği gibi küçük dokunuşlar büyük işleri başarır. Arkadaşlarımın amputeden sonraki kullanmamış olduğu haklarını yürümediklerini bugün protezleriyle hem farkındalık oluşturuluyor hem birlikte yaşama kültürünü ortaya koyuyorlar. Bu sesi ülkeye yayarak her kesime dokunmak gerekiyor. Arkadaşlarımız bu protezler takılmadan önce evlerinde kalıyorlardı. Birilerinin desteğiyle hareket ediyorlardı. Bugün kendi imkanlarıyla kendi gücüyle ülkede bir Avrupa da ikinci sırada olan bir Engelsiz Yaşam Merkez'inde bu yürüyüşü birlikte düzenledik. Bundan sonra ampute olan kardeşlerimiz, ortez protez merkezinden faydalanarak bu arkadaşlarımız gibi yürümeye devam edecektir" dedi.

"Ampute vatandaşlar motivasyon etkinliğinden memnuniyetini dile getirdi"

Üç yıl önce ampute olan milli voleybolcu Ceren Özçelik, çok güzel bir etkinliğin içinde bulunduğunu belirterek, "Önceden de voleybol geçmişim olduğu için voleybol oynuyorum. Şu anda çok güzel bir etkinliğin içindeyim. Önceden koşabileceğimi düşünmemiştim. Şu anda koşuyorum. Çok mutluyum. Önce korktum acaba nasıl koşacağım diye düşündüm. Teşekkür ederim bana bu imkanı sağlayan herkes için. Şu an koşuyoruz, zıplıyoruz, basketbol, voleybol, futbol oynuyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Üç senedir koşmamıştım şu anda da koşunca çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.

Geçirdiği rahatsızlık yüzünden sağ ayağını kaybeden Ercan Bakır Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi'ndeki hızlı dönüşlerinden memnuniyetini dile getirerek, "Yıllarca dört duvar arasında kapalı kaldım. Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yaptığımda Ortez ve Protez merkezinden hemen arayıp bizimle irtibata geçtiler. Çok kısa bir zamanda ayağımızı taktılar. Geçmişteki iki yıl içeride kaldığımızdan dolayı şu an mutluyuz. Dışarıdayız, koşuyoruz. Onun haricinde kendi işimizi yapabiliyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bunun en büyük destekçisi olan Fatma Şahin ve çalışma arkadaşlarına hürmetlerimi sunuyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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