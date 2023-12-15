Gaziantep\'te Gazi Oyunları devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Gaziantep Valiliği koordinasyonunda bu yıl Gaziantep'in önemli iş insanlarından merhum Sani Konukoğlu anısına düzenlenen 2'nci Gazi Oyunları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin sporun kitleleri olumlu yönde etkileyen birleştirici gücünü esas alarak Gaziantep'te eğitim gören öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak, çocuklarımıza spor yapma alışkanlığı kazandırmak, spor kültürünü oluşturmak ve yetenekli sporcuları keşfederek profesyonel sporcu yetirmek için düzenlediği Gazi Oyunları'nda 16 tesiste 20 branşta ve 118 kategoride sporcular yarışmaya devam ediyor.

Basketbol, futbol, voleybol, kort tenis, futsal, karate, floor curling, taekwondo, hentbol, ayak tenisi, dart, bocce, hokey, atletizm, masa tenisi, oryantiring, güreş, okçuluk, badminton, yüzme branşlarında yapılan oyunlara bu yıl 10 bin 589 sporcu başvuru yaptı.

Taekwondo, hentbol, dart, bocce, yüzme, karate ve atletizm branşlarında yarışmalar tamamlanırken, bu kategorilerde 3 bin 824 öğrenci kıyasıya yarıştı. Yapılan yarışların sonunda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları verildi. 5 Ocak tarihine kadar devam etmesi planlanan organizasyon ise 15 Ocak tarihine kadar uzatıldı. Gazi Oyunları'nda sporcular mücadeleye devam edecek. - GAZİANTEP