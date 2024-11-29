Gaziantep'te Gazi Yarı Maratonu İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika
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Gaziantep'te Gazi Yarı Maratonu İçin Geri Sayım Başladı

Gaziantep\'te Gazi Yarı Maratonu İçin Geri Sayım Başladı

1 Aralık 2024'te gerçekleşecek Gazi Yarı Maratonu'na 24 farklı ülkeden 142 ve 53 farklı şehirden 973 sporcu katılacak. Yarışa katılan sporcular, yarış kitlerini 30 Kasım'da alacak. Maraton için geri sayım başladı.

29.11.2024 14:02  Güncelleme: 14:05
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Gaziantep'te geleneksel hale gelen Gazi Yarı Maratonu için tüm hazırlıklar tamamlandı. Maratonda bu sene 24 Farklı ülkeden 142 sporcu, 53 farklı şehirden 973 sporcu olmak üzere toplamda bin 115 atlet ter dökecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde Gaziantep Valiliği koordinasyonunda 1 Aralık 2024 Pazar günü organize edilecek Gazi Yarı Maratonu için geri sayım başladı.

Bu kapsamda maratona kayıt yaptıran sporcular, 30 Kasım Cumartesi günü (Yarın), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nun önünde kurulacak çadırlardan yarış kitlerini 10.00 - 21-00 saatleri arasında alabilecek.

1 Aralık Pazar günü 09.30'da protokol konuşmaları sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in işaretiyle 21K koşusu start alacak. Akabinde 10K koşusu saat 09.45'te başlayacak. Bununla birlikte Türkiye'nin dört bir yanında ve yurtdışından gelen ziyaretçiler ise saat 10.00'da Halk Yürüyüşü ile maratona dahil olacak.

21K ve 10K şartlarına başarılı performanslarıyla derece alan sporcular içinse Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda 13.30'da ödül töreni düzenlenecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep'te Gazi Yarı Maratonu İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika

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