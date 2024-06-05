Gaziantep'te Minikler İçin Hentbol Festivali Düzenlenecek - Son Dakika
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Gaziantep'te Minikler İçin Hentbol Festivali Düzenlenecek

Gaziantep\'te Minikler İçin Hentbol Festivali Düzenlenecek

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) ile Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) arasında imzalanan '360 Master Planı' projesi kapsamında Gaziantep'te miniklerin katılacağı hentbol festivali düzenlenecek. 2015-2016 doğumlu 150 kız ve erkek çocuğun 10 ay boyunca antrenman yaptığı projede, 8-9 yaş grubundaki sporcuların katılacağı organizasyon, Gaziantep Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle 8 Haziran Cumartesi günü başlayacak.

05.06.2024 14:07
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Gaziantep'te, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) ile Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) arasında imzalanan "360 Master Planı" projesi kapsamında miniklerin katılacağı hentbol festivali düzenlenecek.

Federasyonun açıklamasında, "360 Master Planı" projesi kapsamında Gaziantep, Batman, Mardin, Şırnak ve Elazığ'da 2015-2016 doğumlu 150 kız ve erkek çocuğun yaklaşık 10 ay antrenman yaptığı belirtildi.

Açıklamada, 8-9 yaş grubundaki sporcuların katılacağı ve Gaziantep Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğinde düzenlenecek organizasyonun, 8 Haziran Cumartesi günü başlayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep'te Minikler İçin Hentbol Festivali Düzenlenecek - Son Dakika

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