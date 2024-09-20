Gaziantep'te Yamaç Paraşütü Festivali Başladı - Son Dakika
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Spor

Gaziantep'te Yamaç Paraşütü Festivali Başladı

Gaziantep\'te Yamaç Paraşütü Festivali Başladı

Gaziantep'te gerçekleştirilen Yamaç Paraşütü Festivali, çeşitli kulüplerden gelen 110 sporcunun katılımıyla açılış yaptı. Festivalde dünya rekoru sahibi Kaderim Boyacı, Gaziantep'in spor potansiyelini vurgulayarak bu etkinliğin geleceğin sporcuları için fırsatlar sunduğunu belirtti. Festival, 22 Eylül'e kadar devam edecek ve spor turizmine katkıda bulunacak.

20.09.2024 18:09  Güncelleme: 18:13
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Gaziantep'te bir ilk olan Yamaç Paraşütü Festivali, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle görkemli bir başlangıç yaptı. Gaziantep Valiliği, Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü'nün iş birliğiyle düzenlenen festival, Nurdağı Sakçagözü bölgesinde gerçekleştiriliyor. Festival, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 20 kulüpten toplam 110 yamaç paraşütü sporcusunun katılımıyla başladı.

Büyük destek ve katılım

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Spor Şehri Gaziantep" sloganıyla sporun her alanına destek vererek bu festivali hayata geçirdi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen yamaç paraşütü sporcuları, Gaziantep'in hava sporlarındaki potansiyelini değerlendirmek üzere bir araya geldi. Festivalin en dikkat çekici isimlerinden biri ise, dünya rekorunu 13 saat havada kalarak elinde bulunduran Kaderim Boyacı oldu.

rekortmen Kaderim Boyacı'dan anlamlı mesaj

Dünya Yamaç Paraşütü Havada Kalma Süresi Rekortmeni olan Kaderim Boyacı, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Gaziantep'in kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Boyacı, "Bu rekoru elde etmem Gaziantep'te aldığım eğitimle mümkün oldu. Fatma Şahin'in önderliğinde tarihte ilk kez Gaziantep'te yamaç paraşütü festivali düzenliyoruz. Bundan 5 yıl önce hikayemiz burada başladı. Yamaç paraşütü eğitimi aldıktan sonra, buranın büyük bir hazine olduğunu keşfettik. İlk Türkiye rekorları bu bölgede kırıldı ve bu potansiyelin geliştirilmesi için çalışmalar başlattık. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'yle yaptığımız iş birliği sayesinde bugün burada bu festivalin meyvelerini topluyoruz" ifadelerini kullandı.

Sporseverlere ve ziyaretçilere özel deneyim

Boyacı, yamaç paraşütü festivalinin sadece bir uçuş etkinliği olmadığını, aynı zamanda geleceğin sporcularını yetiştirmek için bir fırsat sunduğunu dile getirerek, "Burada sadece pilotlar uçmuyor, aynı zamanda ziyaretçilere de bu deneyimi yaşatma şansı sunuyoruz. Herkesin bu spordan keyif almasını istiyoruz. Dünya rekoru kırdık ama bu festivalle yeni sporcular yetişecek, altyapısını hazırlıyoruz" diye konuştu.

Festival etkinliklerle devam ediyor

Festival, sporcuların ve ziyaretçilerin katılımıyla dolu dolu geçecek. Üç gün boyunca sürecek kamplı etkinlikler sırasında, profesyonel sporcular eşliğinde yamaç paraşütü deneyimi yaşamak isteyenler belirlenen ücret karşılığında uçuş yapabilecek. Festival, 22 Eylül'e kadar devam edecek ve Gaziantep'in spor turizmine katkıda bulunacak.

Bu heyecan verici etkinlik, yamaç paraşütü sporuna ilgi duyan herkes için unutulmaz anlar vaat ediyor. Gaziantep'te ilk kez düzenlenen bu festival, aynı zamanda şehrin spor kültürünü daha da güçlendirmeyi hedefliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep'te Yamaç Paraşütü Festivali Başladı - Son Dakika

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