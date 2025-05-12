Gaziantep\'te Ziraat Türkiye Kupası Finali İçin Park Alanları Belirlendi

Gaziantep'te oynanacak Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline şehir dışından gelecek iki takım taraftarları için araç park noktaları Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi olarak belirlendi. Galatasaray taraftarları merkezin kuzey tarafı, Trabzonspor taraftarları için ise güney tarafı ayrıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Galatasaray ile Trabzonspor arasında 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası final maçına bireysel araçlarıyla gelecek taraftarlar için açıklama yaptı. Yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle şehir girişindeki Ortadoğu Fuar Merkezi'nin bireysel araçlarla gelecek 2 takım taraftarları için park yeri olarak belirlendiği bildirildi.

Kuzey tarafı Galatasaray'ın, güney tarafı Trabzonspor'un

Yapılan açıklamaya göre, Galatasaray taraftarları Ortadoğu Fuar Merkezi'nin merkezin kuzey tarafını, Trabzonspor taraftarları da güney tarafını araç otopark alanı olarak kullanabilecek. Araçlarını park eden taraftarların, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ring seferleriyle stada ulaşımının sağlanacağı da belirtildi. - GAZİANTEP