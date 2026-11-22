Gaziemir SK, 3'üncü Lig'de oynadığı 3 İzmir derbisinden de galibiyetle ayrıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alan Gaziemir SK, bu sezon İzmir derbilerinde rakiplerini mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekip, Karşıyaka, Bucaspor 1928 ve Altay karşısında 3 galibiyet alarak üç derbiyi de kazandı.
3'üncü Lig 2'nci Grup'un yeni ekiplerinden Gaziemir SK, bu sezon oynadığı 3 İzmir derbisinde, 3 galibiyet alarak alkış topladı. Ligdeki ilk derbide Karşıyaka'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, Bucaspor 1928'e konuk olduğu randevuyu 2-1 kazandı. Gaziemir temsilcisi son olarak misafiri olan Altay'ı da 2-1'lik skorla geçmeyi başardı. Gaziemir SK, kupada ise Bucaspor'u deplasmanda 4-0'lık skorla saf dışı bırakmıştı. Kulübün resmi sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İzmir'in Ağası Gaziemir Spor. İzmir'de söz bizim" mesajı yayınlandı.
Kaynak: DHA
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