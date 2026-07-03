Gaziemir Spor A.Ş. Kuruldu - Son Dakika
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Gaziemir Spor A.Ş. Kuruldu

Gaziemir Spor A.Ş. Kuruldu
03.07.2026 11:50
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Gaziemir Spor, şirketleşme sürecini tamamlayarak profesyonel futbol faaliyetlerine başlayacak.

BÖLGESEL Amatör Lig'de play-offta elendikten sonra yeni sezon öncesi 3'üncü Lig ekibi Tire 2021 FK'nın yarışmacı haklarını devralan Gaziemir Spor'da şirketleşme tamamladı. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "1954 yılından bu yana ilçemizin ortak değeri olan Gaziemir Spor, köklü geçmişinden aldığı güçle geleceğe yönelik en önemli adımlarından birini atmıştır. Kulübümüzün geleceğini daha sağlam temeller üzerine inşa etmek ve profesyonel futbol faaliyetlerini çağın gereklerine uygun şekilde yönetebilmek amacıyla Gaziemir Genç Ortak Girişim Spor Yatırımları A.Ş. kurulmuştur" denildi.

Gaziemir Spor A.Ş. Başkanı Çağrı Şırlancı şu ifadelere yer verdi:

"Bu yeni yapılanmayla birlikte profesyonel futbol takımımız faaliyetlerini Gaziemir Spor A.Ş. çatısı altında sürdürecektir. Gaziemir Genç Ortak Girişim Spor Yatırımları A.Ş., Ulaş Şırlancı ve Özkan Karadaş'ın Gaziemir Spor'un geleceğine duyduğu inanç ve uzun vadeli yatırım vizyonuyla hayata geçirilmiştir. Bu kurumsal dönüşüm, kulübümüzün kimliğinde herhangi bir değişiklik anlamına gelmemektedir. Gaziemir Spor; adıyla, armasıyla, yeşil-beyaz renkleriyle, 1954'ten gelen tarihiyle, değerleri ve taraftarıyla, aynı ruh, aynı aidiyet ve aynı hedeflerle yoluna devam edecektir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Gaziemir Spor A.Ş. Kuruldu - Son Dakika

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