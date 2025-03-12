Gebze Belediye Spor Kulübü, Voleybol 1. Ligi\'ni Şampiyon Tamamladı

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde sezonu lider tamamlayarak SMS Grup Efeler Ligi'ne yükselen Gebze Belediye Spor Kulübü, şampiyonluğunu coşkuyla kutladı. Şampiyonluk kupasını sporcularla birlikte Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Asbaşkanı Semih Oktay'ın elinden alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bu gurur hepimizin" dedi.

Ulusal voleybolun Süper Lig'i olan Efeler Ligi'nde Gebze'yi temsil edecek olan Gebze Belediyesi Erkekler Voleybol Takımı için Gebze Kapalı Spor Salonu'nda şampiyonluk kutlaması düzenlendi. Şampiyonluk kutlamasında konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Gururumuz olan Gebze Belediyesi Voleybol Takımımız, ligi şampiyon olarak tamamladı ve adını Efeler Ligi'ne altın harflerle yazdırdı. Bu gurur hepimizin. Bundan 4 sene önce kurduğumuz voleybol takımımız, sabırla ve özveriyle çalışarak bu büyük başarıya imza attı. Tüm sporcularımızı, teknik heyeti ve şampiyonlukta emeği olan herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk kutlamasına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Semih Oktay, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Ticaret Odası Başkanı Başkanı Abdurrahman Aslantaş, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, Kulüp Başkanı Sedat Çelik, Gebze Gençlik Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu, Gebzespor Başkanı Yusuf Öztürk ve sporcular katıldı. - KOCAELİ