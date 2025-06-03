Gebze Belediyespor, Yasin Aydın'la Anlaştı

Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde şampiyon olarak SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Gebze Belediyespor, Yasin Aydın ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 29 yaşındaki smaçör, 2025-2026 sezonunda Gebze Belediyespor'da yer alacak.
Yasin Aydın, kariyerinde sırasıyla Galatasaray HDI Sigorta, Develi Belediyespor ve Fenerbahçe Medicana'da forma giydi.???????
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