Fatih Terim'in favori ismini Jose Mourinho kaptı! Roma, yıldız futbolcuyu resmen kadrosuna kattı - Son Dakika
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Fatih Terim'in favori ismini Jose Mourinho kaptı! Roma, yıldız futbolcuyu resmen kadrosuna kattı

23.11.2022 14:30
Fatih Terim'in favori ismini Jose Mourinho kaptı! Roma, yıldız futbolcuyu resmen kadrosuna kattı

Geçen sezonun başında Fatih Terim'in Galatasaray'a transfer etmeyi çok istediği Ola Solbakken'i Roma kadrosuna dahil etti. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Norveçli futbolcunun Ocak ayından itibaren takıma katılacağı ifade edildi.

Fatih Terim'in Galatasaray'ın teknik direktörü olduğu dönemde takıma kazandırmayı çok istediği Ola Solbakken, İtalyan devinin yolunu tuttu.

OCAK'TA TAKIMA KATILACAK

Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun başında olduğu Roma, Bodo Glimt forması giyen Ola Solbakken'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Norveçli sağ açığın Ocak ayında takıma katılacağı belirtildi.

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FATİH TERİM ÇOK İSTEMİŞTİ

Geçen sezon Galatasaray ile sezona başlayan Fatih Terim, Ola Solbakken'in takıma kazandırılması büyük çaba sarf etmişti. Deneyimli hoca, Norveçli futbolcunun hem sağ hem de sol açık pozisyonunda oynuyor olabilmesi nedeniyle sarı-kırmızılılara büyük fayda sağlayacağını düşünüyordu.

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