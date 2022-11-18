Cüneyt Çakır, futbol tarihine geçecek! Jübileyi milli takımda yapıyor - Son Dakika
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Cüneyt Çakır, futbol tarihine geçecek! Jübileyi milli takımda yapıyor

18.11.2022 10:15

Geçtiğimiz aylarda aktif hakemlik kariyerini bitiren Cüneyt Çakır, A Milli Takım'ın Çekya ile oynayacağı maçta jübile yapacak. 5. dakikaya kadar karşılaşmayı yönetecek Çakır ardından saha kenarına gelecek. Tecrübeli isim bu vedasıyla, dünyada milli maç ile kariyerini noktalayan ilk hakem olacak.

Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi hakemlerinden olan Cüneyt Çakır, unutulmaz bir jübileye hazırlanıyor. Türkiye ile Çekya arasında oynanacak hazırlık maçıyla düdüğünü asacak deneyimli hakem, bir de ilki gerçekleştirecek.

5. DAKİKADA KENARA GELECEK

Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi finali ve Süper Lig'de sayısız maçta düdük çalan Cüneyt Çakır, aktif hakemlik kariyerini geçtiğimiz haftalarda sonlandırmıştı. Deneyimli hakem, A Milli Takım'ın Çekya ile oynayacağı maçın 5. dakikasına kadar yönetecek ve daha sonra kenara gelerek jübilesini yapacak.

DÜNYADA BİR İLK

Cüneyt Çakır böylece dünya futbol tarihinde de bir ilki gerçekleştirecek. Dünyada ilk kez bir hakem, bir milli maç ile aktif kariyerini sonlandıracak.

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