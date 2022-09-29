Alacakları için Galatasaray'a dava açan Sofiane Feghouli, sosyal medyadan açıklama yaptı! - Son Dakika
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Alacakları için Galatasaray'a dava açan Sofiane Feghouli, sosyal medyadan açıklama yaptı!

29.09.2022 16:37

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ı alacakları için FIFA'ya şikayet eden Sofiane Feghouli, açtığı dava hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Feghouli, kulübü içtenlikle seviyorum, hakkım olanı istedim dese de, tepkilere engel olamadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra geçmiş dönem alacakları için Galatasaray'ı FIFA'ya dava eden Cezayir'li futbolcu, alacakları için sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Feghouli, "Birlikte 2 kupa kazandık, ben hakkım olanı istiyorum." dedi.

"HAKKIM OLAN İÇİN TALEPTE BULUNDUM"

Kulübü içtenlikle seviyorum diyen Sofiane Feghouli, "Taraftarın önünde oynamayı sevdim. Kalıcı anılar edindim. Futbol benim tutkum ve mesleğim. 5 sezondur gecikmeleri kabul ettim. Hakkım olan için talepte bulundum. Kimseden çalmadım ve faiz talep etmedim. Birlikte 2 şampiyonluk kazandık, saygı devam etmeli." açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Taraftarlardan Cezayir'li futbolcuya tepkiler yağdı. Bir taraftar, "Hakkını versen ses etmem ama ilk iki sezon dışında yatıp yatıp para kazanıp, bir de kalan paranı istemen haram değil mi? Hani İslam? Hani iman?" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

'Hakkım olanı istedim' dedi. Sofiane Feghouli'ye tepki yağdı
'Hakkım olanı istedim' dedi. Sofiane Feghouli'ye tepki yağdı
'Hakkım olanı istedim' dedi. Sofiane Feghouli'ye tepki yağdı
'Hakkım olanı istedim' dedi. Sofiane Feghouli'ye tepki yağdı
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