Alacakları için Galatasaray'a dava açan Sofiane Feghouli, sosyal medyadan açıklama yaptı!

İBB binası önünde toplanan işçiler güvenlikle birbirine girdi! Tek bir talepleri var

Sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra geçmiş dönem alacakları için Galatasaray'ı FIFA'ya dava eden Cezayir'li futbolcu, alacakları için sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Feghouli, "Birlikte 2 kupa kazandık, ben hakkım olanı istiyorum." dedi.

"HAKKIM OLAN İÇİN TALEPTE BULUNDUM"

Kulübü içtenlikle seviyorum diyen Sofiane Feghouli, "Taraftarın önünde oynamayı sevdim. Kalıcı anılar edindim. Futbol benim tutkum ve mesleğim. 5 sezondur gecikmeleri kabul ettim. Hakkım olan için talepte bulundum. Kimseden çalmadım ve faiz talep etmedim. Birlikte 2 şampiyonluk kazandık, saygı devam etmeli." açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Taraftarlardan Cezayir'li futbolcuya tepkiler yağdı. Bir taraftar, "Hakkını versen ses etmem ama ilk iki sezon dışında yatıp yatıp para kazanıp, bir de kalan paranı istemen haram değil mi? Hani İslam? Hani iman?" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.