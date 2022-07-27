Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga 2'ye kiralandı - Son Dakika
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Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga 2'ye kiralandı

27.07.2022 11:38
Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga 2'ye kiralandı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den, Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga 2 ekiplerinden 1. FC Magdeburg'a kiralandı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den, Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga 2 ekiplerinden 1. FC Magdeburg'a kiralandı.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve A takıma kadar yükselen Ömer Faruk Beyaz kariyerine Almanya'da devam ediyor. 2021-2022 sezonu başında Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart'a transfer olan genç oyuncu, yalnızca 4 lig maçında forma giymişti. 18 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde ise Bundesliga 2 ekiplerinden 1. FC Magdeburg takımına kiralandı. Ömer Faruk için kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hoş geldin Ömer" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunu geçmek için bugün Dinamo Kiev ile karşılaşacak! İşte muhtemel 11 Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunu geçmek için bugün Dinamo Kiev ile karşılaşacak! İşte muhtemel 11 Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmayıp Stuttgart'a giden Ömer Faruk Beyaz, 2. Lig ekibi Madgeburg'a transfer oluyor Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmayıp Stuttgart'a giden Ömer Faruk Beyaz, 2. Lig ekibi Madgeburg'a transfer oluyor
Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Bundesliga, Magdeburg, Stuttgart, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga 2'ye kiralandı - Son Dakika

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