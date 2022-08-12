Onur Zerey'in ismi Timsah Park'ta yaşayacak - Son Dakika
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Onur Zerey'in ismi Timsah Park'ta yaşayacak

12.08.2022 20:56
Onur Zerey'in ismi Timsah Park'ta yaşayacak

Geçtiğiniz aylarda sağlık sorunları sebebiyle hayatını kaybeden Bursaspor tribünlerinin sevilen taraftarı Onur Zerey'in ismi Timsah Park'ta D4 nolu kapıya verildi.

Geçtiğiniz aylarda sağlık sorunları sebebiyle hayatını kaybeden Bursa spor tribünlerinin sevilen taraftarı Onur Zerey'in ismi Timsah Park'ta D4 nolu kapıya verildi.

Geçtiğimiz aylarda rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden Bursaspor'un sevilen taraftarı Onur Zerey ismi artık Timsah Park'ta yaşayacak. Yeşil-beyazlı tribünlerin koreografilerindeki baş mimarı olan Onur Zerey'in ismi düzenlenen tören ile Timsah Park Stadı D4 nolu kapıya verildi. Kapının açılış törenine Başkan Ömer Furkan Banaz, yönetim kurulu üyeleri; Sinan Topuk, Mehmet Zahit Yanar, Şaban Serbest, Zerey ailesi, Bursaspor Vakfı Başkanı Ali Ademoğlu ve taraftarlar katıldı.

Başkan Banaz'dan 'Çocuk Kulübü' müjdesi

Açılışta konuşan Başkan Ömer Furkan Banaz, "Değerli dostlar, bugün bizler için çok değerli bir kardeşimizin ismini ölümsüzleştirmek için buradayız. Sevgili Onur Zerey'i sizlere anlatmama elbette gerek yok ancak bizler için önemini izah etmek isterim. Sevgili kardeşimiz bu şanlı arma uğruna; bulunduğumuz bu stadda gecelerce sabahlamış, daha iyi daha güzel işler çıkarabilmek için karış karış bu stadın her yerini ölçüp biçmiş, hatta sevdasına ailesini de katarak çok büyük işler yapmıştır. Bursaspor'umuzun daha iyi konumlarda bulunması için projeler üretmiş herkes ile de bunları paylaşmaya can atmıştır. Buradan müjdesini de vermek isterim ki en büyük arzusu Çocuk Kulübü ile ilgili çalışmalarımızın son aşamalarına gelmiş bulunmaktayız. Bursaspor ismini; tüm spor kamuoyu tarafından hayranlık ile izlenen koreografileriyle, global ölçekteki fikirleriyle, en önemlisi candan Bursasporluluğu ile ahir dünyadan göçen kardeşimiz Onur Zerey'i; inşallah burada tüm taraftarlarımızın göreceği bir noktada adını yaşatarak onurlandırmış olacağız. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını yüce Allahtan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Ali Ademoğlu, Bursaspor, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Onur Zerey'in ismi Timsah Park'ta yaşayacak - Son Dakika

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