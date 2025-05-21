Gediz\'de 20. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası Tamamlandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bu yıl 20.'si düzenlenen geleneksel halı saha futbol turnuvası tamamlandı. Final maçına MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı da katıldı.

Gediz Şehir Stadyumu'nda gerçekleşen final müsabakasına Sancaklı'nın yanı sıra MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, çevre ilçe belediye başkanları ve Gediz protokolünden önemli isimler katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği turnuvanın finali, Candemir Tarım Spor ile Tufan Tur arasında oynandı. Nefes kesen mücadele sonucunda Candemir Tarım Spor, rakibini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Turnuvanın üçüncülük maçında ise Gediz Sazköy Un, Halkbank'ı yenerek üçüncü oldu.

Etkinlikle ilgili konuşan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, organizasyonun güzelliğine vurgu yaparak, "Çok güzel bir organizasyon. Halı saha turnuvası finali, Şampiyonlar Ligi müziği, özlediğimiz görüntüler. Emeği geçen başta başkan olmak üzere, Ahmet kardeşim Kütahya'nın gururu milletvekili, kıymetini bilin. Buradan bunu söyleyeyim. Kütahya için hem mecliste hem bakanlıklarda bu kadar çalışan çok az vekil vardır. Kıymetini bilelim. Davet ettiler geldim. Memnun oldum. Teşekkür ederim. Turnuva çok güzel. Şampiyon olan takımı tebrik edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ise turnuvada emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarken, "Başta başkanımız olmak üzere katılan bütün takımlara. Çok da güzel maçlar oluyor. Biz final maçına yetiştik. Çok güzel görüntü var, bizleri yalnız bırakmayan Saffet Sancaklı kardeşime, Türkiye futbolunun gururuna, gençlerin yüreğindeki Saffet abilerine hem şahsım hem ilçem ve hem partim adına teşekkür ederim. Güzel bir maç olacak" dedi.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel de turnuvaya katılan ve kendilerini onurlandıran Saffet Sancaklı ve Ahmet Erbaş'a teşekkür ederek, "Bu sene 20'ncisi düzenlenen halı saha turnuvasının final maçındayız. Teşrifleriyle bizleri onurlandıran Saffet Kaptanıma, Saffet Vekilime, Ahmet vekilime çok teşekkür ederim. Bizim için bir onur oldu. İnşallah bu tip etkinlikleri ilçemizde yapmaya devam edeceğiz. Katılımlarından dolayı sayın vekillerime çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Turnuva sonunda dereceye giren ilk dört takıma ödülleri, düzenlenen törenle takdim edildi. - KÜTAHYA