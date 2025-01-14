Gediz'de Milli Takım Seçmeleri Heyecanı - Son Dakika
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Spor

Gediz'de Milli Takım Seçmeleri Heyecanı

Gediz\'de Milli Takım Seçmeleri Heyecanı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde futbol milli takım seçmeleri yapıldı, gençler yeteneklerini sergiledi.

14.01.2025 10:34
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde milli takım seçmeleri heyecanı yaşandı. Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde gerçekleştirilen futbol seçmelerine çok sayıda genç katılım gösterdi.

Türkiye genelindeki Bölge Karması seçmeleri kapsamında yapılan Gediz ayağında, genç futbolcular milli takım için ilk adımlarını atma fırsatı buldu.

Bursa Bölge Karmasına dahil olmak için mücadele eden genç sporcular, Gediz'de yapılan seçmelerin ardından Kütahya'da düzenlenecek bir üst aşamaya hazırlık yaptı. Seçmelerde Gedizli gençlerin performansı dikkat çekti.

Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mecit Pehlivan, seçmelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin spora olan ilgisini artırmak ve yetenekli futbolcuları keşfetmek amacıyla düzenlenen bu tür etkinlikler büyük önem taşıyor. Gediz'deki seçmelerde gençlerimiz, yeteneklerini gösterme fırsatı buldu. Bu süreçte destek olan Futbol Antrenörümüz Mert Tolga Koçak'a ve emeği geçen tüm ekibimize teşekkür ediyorum. Sporla büyüyen bir gençlik için çalışmalarımız devam edecek" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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