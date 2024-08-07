Gediz Sporcuları Denizli\'den Madalyalarla Döndü

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tesislerinde çalışmalarını sürdüren kickboks sporcuları, Denizli ilinde katıldıkları turnuvadan madalya ile döndüler.

Denizli Hasan Güngör Spor Salonu'nda düzenlenen İller Arası Denizli Kickboks Ligi 2. Etap müsabakalarında Gediz rüzgarı esti. Yaklaşık bin 60 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Gediz Belediye ve Gediz Spor Kulübü sporcuları önemli başarılar elde etti. Gediz Belediye ve Gediz Spor Kulübü sporcuları birçok altın, gümüş ve branz madalya kazandı. Konuyla ilgili Gediz Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin, "Gediz Kaymakamımız Hakan Alkan öncülüğünde Halk Eğitim Merkezi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde spor okullarında eğitimlerini sürdüren sporcularımızı ve antrenörlerimiz Duygu ve Selim Ocak'ı tebrik eder, destek veren ailelerimize teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA