Gedizli Kick Boksçular Bulgaristan\'da Ülkemizi Temsil Edecek

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Halk Merkezi bünyesinde açılan ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde Kick Boks kurslarında eğitim gören sporcular elde ettikleri başarılar ile göz dolduruyorlar.
Bu çerçevede Milli Takıma davet edilen Gedizli Sporcular 18-21 Nisan tarihleri arasında Bulgaristan'da gerçekleştirilecek olan World Association Of Kick Boxing Organizations Uluslararası Kick Boks organizasyonları içerisinde yer alan Top Ten Bulgaria Eurocup şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler.
Şampiyonada ilk olarak Gediz Gençlik ve Spor Müdürü kick boks sporcusu Muhammed Keskin 94 kg'da Macaristan'lı rakibi Gergely Juhasz ile karşılaşacak.
Yakın zamanda Kick Boks antrenörleri Selim Ocak ve Duygu Doğrayan Ocak eşliğinde bu turnuvaya hazırlandığını belirten İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin, "18-21 Nisan tarihleri arasında Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde birçok ülkenin katılımı ile Top Ten Avrupa Kupası için mücadele edeceğiz. Point Fighting kategorisinde 94 kg ve 94+kg da şampiyonada mücadele edeceğim. İlk rakibim daha önce İtalya'da World Cups, Zagrep Continental Cups, Hungarian Word Cups, Austrian Word Cups turnuvalarında şampiyonlukları olan Macaristan Uyruklu Gergely Juhasz ile karşılaşacağım. Antrenörlerimizle çok sıkı çalışmalar gerçekleştirdik. İnşallah galibiyetle bu maçtan ayrılacağım. Türk sporcularımızın bu turnuvada büyük başarı elde edeceğini düşünüyorum. Hemşerilerimizin desteklerini bekliyorum" dedi. - KÜTAHYA
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