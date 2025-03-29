Gedson Fernandes'ten derbi öncesi olay paylaşım - Son Dakika
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Spor

Gedson Fernandes'ten derbi öncesi olay paylaşım

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Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi Beşiktaş forması giyen ancak bir dönem Galatasaray'da da oynayan Gedson Fernandes, derbiye saatler kala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük yankı uyandırdı. Paylaşım, Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırırken, Galatasaray cephesinde ise farklı tepkilere yol açtı.

29.03.2025 14:44
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş derbide Galatasaray'ı konuk ediyor. Lig üçüncülüğünü hedefleyen Siyah-beyazlılar ezeli rakibini yenip iddiasını sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar ise dev maçı kazanıp şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız geçme amacında.

GEDSON'DAN BOMBA PAYLAŞIM

Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, derbiye saatler kala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük yankı uyandırdı. Siyah-beyazlı forma altında önemli bir performans sergileyen yıldız futbolcunun bu paylaşımı, Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırırken, Galatasaray cephesinde ise farklı tepkilere yol açtı.

Süper Lig'de 44 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş, 29. haftada 71 puanla lider konumdaki Galatasaray'ı konuk ediyor. Ligdeki son 2 maçını kaybeden Beşiktaş, derbiyi kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Son 2 maçını kazanan Galatasaray ise şampiyonluk yolunda kritik bir eşiği üç puanla geçme hedefinde.

Gedson Fernandes\'ten derbi öncesi olay paylaşım

Gedson Fernandes, Vodafone Park, Sosyal Medya, Galatasaray, Beşiktaş, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gedson Fernandes'ten derbi öncesi olay paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • barbaros112:
    Aaaa Fenerbahcenin Alt takim oyuncusu ne demis :) 13 16 Yanıtla
  • İbrahim İlhan:
    Akşama gereken cevabı verecektir Galatasaray 7 4 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Galatasaray bugün 3 yicek ( bu adam benim boy uzatma egzersizleri hakkında detaylı geniş bilgi veriyorsun ilticalar devam etti ses çıkmadı ama sen birden fazla çıkar gene de dedim türkiye'deyken bir şey yok işte burda da bir türlü fırsatım oldu ve nice e şimdi napacan tek parça full izle tek parça izle için murat soydan gelen giden asılıyor ne zaman emekli olabilirim ama i ne alaka ya bı sorun yok canım kolay gelsin ? bu adam ne kadar oldu o kadar da yaş farkı var ki o bir şey değil bu hafta son inşallah yii çok şükür valla abi çok iyi geceler kardeşler arasında yer alıyor sun express ile Instagram kullanabilmem için tıklayın bağlantısıyla ne alaka AMK Spor yine gülüyor ne zaman eve gelen gidene kal patron ve sekreter iş öncesi alınan bu karar veririm ben sesimi duyan yok abi ben 4 4 Yanıtla
  • Bingöl 0112:
    evet baya bı olay sözmüş ağzı açık okudum 4 3 Yanıtla
  • Murat Gunduz:
    Gel bakalim salatasaray bekliyoruz. Tüprastan cikamayacaksiniz. Sampiyon Fenerbahce olacak. 3 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ şerefli ikincilik edebiyatcilari 1 0 Yanıtla
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