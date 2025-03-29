Gedson Fernandes\'ten derbi öncesi olay paylaşım

Serkan Yalçın:

Galatasaray bugün 3 yicek ( bu adam benim boy uzatma egzersizleri hakkında detaylı geniş bilgi veriyorsun ilticalar devam etti ses çıkmadı ama sen birden fazla çıkar gene de dedim türkiye'deyken bir şey yok işte burda da bir türlü fırsatım oldu ve nice e şimdi napacan tek parça full izle tek parça izle için murat soydan gelen giden asılıyor ne zaman emekli olabilirim ama i ne alaka ya bı sorun yok canım kolay gelsin ? bu adam ne kadar oldu o kadar da yaş farkı var ki o bir şey değil bu hafta son inşallah yii çok şükür valla abi çok iyi geceler kardeşler arasında yer alıyor sun express ile Instagram kullanabilmem için tıklayın bağlantısıyla ne alaka AMK Spor yine gülüyor ne zaman eve gelen gidene kal patron ve sekreter iş öncesi alınan bu karar veririm ben sesimi duyan yok abi ben