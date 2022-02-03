Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde geleceğin milli sporcu adayları tarama testinden geçiyor. Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek sporcu potansiyelini ortaya çıkarmanın hedeflendiği programda yetenek taraması tamamlanan 164 öğrenci profesyonel olma yolunda ilk adım atmış olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı, Tosyalı Spor Salonu'nda başladı. Öğrencilerin boy, kilo ölçümü, yapıldıktan sonra kulaç uzunluğu, esneklik, sıçrama, geriye sağlık topu fırlatma, kavrama kuvveti, 20 metre sürat ve çeviklik testleri gerçekleştiriliyor. Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştiren yetenek testlerinde 164 öğrenci yetenek testlerinin ardından kulüplere yönlendirilerek branş seçimleri ile profesyonellik anlamda ilk adımlarını atmış olacak. Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek sporcu potansiyelini ortaya çıkarmanın hedeflendiği programda gelecekte milli sporcu olmanın peşinden koşan sporcuların temellileri atılmış olacak.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın en büyük projelerinden birisi olan yetenek tarama testi kapsamında 2018 yılından bugüne kadar 7 bin 500 civarında öğrencimizi yetenek tarama testine tabi tuttuk. Yetenek tarama testine tabi tutulan öğrencilerden yaklaşık 500 civarında öğrencinin bakanlığımız tarafından bizlere isimleri gönderildi. Bu 2 yıllık periyot içerisinde 3 ayda bir çocuklarımızı testlere tabi tuttuk. Son testlerin yapılmasıyla 164 çocuğumuzun testleri yapıldıktan hemen sonra kulüplere yönlendirilerek branş seçimleri ile profesyonellik adımları atılmış olacak" diye konuştu. - OSMANİYE