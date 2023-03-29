Şenol Güneş'ten dikkat çeken rapor! Yönetime 4 isim verdi - Son Dakika
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Şenol Güneş'ten dikkat çeken rapor! Yönetime 4 isim verdi

29.03.2023 13:17

Gelecek sezonun hazırlıklarını yapmaya başlayan Şenol Güneş, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Cenk, Masuaku, Tayfur Bingöl ve Redmond'un takımda tutulması talebinde bulundu. Deneyimli teknik adamın yönetime bu isimleri rapor ettiği öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'e bu sezon istediği gibi başlayamayan ve şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Beşiktaş, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Deneyimli çalıştırıcı Şenol Güneş, yönetime sunduğu raporda sözleşmesi biten 4 ismin takımda kalması gerektiğini belirtti.

BU 4 İSMİ TAKIMDA TUTUN

Deneyimli teknik adam Şenol Güneş'in, Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine verdiği raporda Masuaku, Cenk, Tayfur Bingöl ve Redmond için 'takımda kalmalı' dediği öğrenildi. Öte yandan özellikle Tayfur Bingöl'ün hırsından çok memnun olduğu da gelen haberler arasında yer alıyor.

KARTALIN ŞU ANKİ DURUMU

26. hafta itibarıyla 49 puanı bulunan Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde bulunuyor. Öte yandan 2 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak Siyah-beyazlılar, bu mücadeleden eli boş dönmek istemiyor.

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Tayfur Bingöl, Şenol Güneş, Cenk Tosun, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şenol Güneş'ten dikkat çeken rapor! Yönetime 4 isim verdi - Son Dakika


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