Gelecek vaad eden genç futbolcular listesinde tek Türk! 'Arda Güler' - Son Dakika
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Gelecek vaad eden genç futbolcular listesinde tek Türk! 'Arda Güler'

28.04.2023 11:42

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi tarafından belirlenen gelecek vadeden 200 futbolcu arasında Türkiye'den yalnızca Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler yer aldı. Oynadığı futbol ile Avrupa devlerini peşine takan Arda, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 kez forma giyip 6 gol 4 asistlik katkı sağladı.

Avrupa'yı peşinde koşturan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gelecek vadeden 200 futbolcu arasında gösterildi.

ARDA GÜLER, 17. SIRADA

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi tarafından belirlenen listede Arda Güler, 17. sırada yer aldı. Barcelona forması giyen Gavi ise listenin zirvesinde yer aldı.

DÜNYA DEVLERİNİ PEŞİNE TAKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 resmi maça çıkan Arda Güler, 6 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Genç yıldızın adı son dönemlerde Barcelona, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Atletico Madrid ile anılıyor.

Avrupa futbolunu sallayan liste! Türkiye'den yalnızca Arda Güler var
Avrupa futbolunu sallayan liste! Türkiye'den yalnızca Arda Güler var
Avrupa futbolunu sallayan liste! Türkiye'den yalnızca Arda Güler var
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Avrupa futbolunu sallayan liste! Türkiye'den yalnızca Arda Güler var Avrupa futbolunu sallayan liste! Türkiye'den yalnızca Arda Güler var

Fenerbahçe, Arda Güler, Barcelona, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gelecek vaad eden genç futbolcular listesinde tek Türk! 'Arda Güler' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelecek vaad eden genç futbolcular listesinde tek Türk! 'Arda Güler' - Son Dakika
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