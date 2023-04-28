Gelecek vaad eden genç futbolcular listesinde tek Türk! 'Arda Güler'

Avrupa'yı peşinde koşturan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gelecek vadeden 200 futbolcu arasında gösterildi.

ARDA GÜLER, 17. SIRADA

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi tarafından belirlenen listede Arda Güler, 17. sırada yer aldı. Barcelona forması giyen Gavi ise listenin zirvesinde yer aldı.

DÜNYA DEVLERİNİ PEŞİNE TAKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 resmi maça çıkan Arda Güler, 6 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Genç yıldızın adı son dönemlerde Barcelona, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Atletico Madrid ile anılıyor.