Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, Türk kültürünün atlı spor branşlarını canlandırmayı hedefliyor - Son Dakika
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Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, Türk kültürünün atlı spor branşlarını canlandırmayı hedefliyor

Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, Türk kültürünün atlı spor branşlarını canlandırmayı hedefliyor

Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, Türk kültürünün unutulmaya yüz tutmuş geleneksel atlı spor branşlarını gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Federasyonun, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk, atlı akrobasi ve savaş sanatları ekipleri ile 6. Etnospor Kültür Festivali'nde yer alacağını söyleyen Bekiroğlu, Türklerin atçılık geleneğinin tarih boyunca önemli bir yer tuttuğunu ve bu sporların yaygınlaştırılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası arenada unutulmuş atlı sporları yeniden canlandırdığını ve bu sporlara devlet desteği sağlanması için çaba harcadıklarını da belirtti.

06.06.2024 11:23
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Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, Türk kültürünün unutulmaya yüz tutmuş geleneksel atlı spor branşlarını "gün yüzüne" çıkarmanın ana gayeleri olduğunu söyledi.

Zübeyir Bekiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek 6. Etnospor Kültür Festivali'nde federasyonun, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk, atlı akrobasi ve savaş sanatları ekipleri ile yer alacağını ifade etti.

Türklerin hayatlarının odağında "atın" bulunduğunu dile getiren Bekiroğlu, "Türkler tarih boyunca atçılıkları ile temayüz etmiş, atçılıkları ile cihanşümul devletler kurmuştur. Orta Asya'da atlı göçebe bozkır medeniyetini kuran Türkler, hayatlarının odağına aldıkları atla pek çok geleneksel oyun ve sporu da geliştirip dünya medeniyetine armağan etmiştir." dedi.

Geleneksel atlı sporlar için geniş bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Bekiroğlu, şöyle devam etti:

"Günümüzde, Anadolu coğrafyasında yaşayan atlı cirit, atlı okçuluk, atlı kızak, rahvan, kökbörü ve kökbar gibi branşların yanı sıra, tarihimizde ve kültürümüzde büyük yere sahip olmuş ancak çeşitli nedenlerle günümüze ulaşmamış yahut çok dar bölgelere hapsolmuş çevgan, nizebazi (tent pegging), cündilik ve otarış (atlı güreş) gibi geleneksel atlı oyun ve sporların gün yüzüne çıkarılarak yaygınlaştırılması için çalışmalarımız sürüyor. Bu maksad ile Dünya Etnospor Konfederasyonu ve onun çok kıymetli başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan'ın vizyon ve destekleri doğrultusunda federasyonumuz tarafından 'Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Atlı Sporları Araştırma ve İhya Koordinatörlüğü' kuruldu."

Bekiroğlu'na Uluslararası Çevgan Federasyonu'nda görev

Bekiroğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de geçen yıl düzenlenen Dünya Çevgan Şampiyonası'na Türkiye'nin de bir takımla katıldığını ve yüzlerce yıllık kaybolmuş bir mirası Türkiye adına uluslararası arenada yeniden meydana çıkardıklarını söyledi.

Türkiye'nin de katkısıyla bu yıl kurulan Uluslararası Çevgan Federasyonu'nun başkan yardımcılığı görevini yürüten Bekaroğlu, Bakü'de 10-16 Haziran tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek Dünya Çevgan Şampiyonası'nda Türk takımının daha iddialı yarışacağını dile getirdi.

Çevgan branşında kısa sürede kat ettikleri önemli mesafede sporcular ve gönüllülerin büyük fedakarlıklar yaptığını vurgulayan Bekiroğlu, "Dünya Çevgan Şampiyonası için henüz resmi bir branş haline gelmemesinden dolayı bütçe gibi konularda devlet desteği verilemeyen bu branşın hazırlıklarında ve organizasyonlarında tüm masrafları sporcular kendileri üstleniyorlar." diye konuştu.

Nizebazi (tent pegging) branşında sürdürülen çalışmaların da kısa sürede meyvelerini vermeye başladığını kaydeden Bekiroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye, Uluslararası Tent Pegging Federasyonu'na da üye olmuştur. Aynı zamanda bu yıl Kazakistan başkanlığında kurulan Dünya Atlı Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu'nda da federasyon olarak görev üstlendik. Bu kapsamlı çalışmalar ve emekler doğrultusunda söz konusu branşların kısa zaman içerisinde daha da yaygınlaşarak, hükümetimizin, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle resmiyet kazanmasını ve resmi branş olarak faaliyetlerimizi sürdürmeyi umut ediyoruz. Ecdat yadigari geleneksel atlı sporlarımıza göstermiş oldukları desteklerden dolayı devletimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA

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